115年醫師中醫師高考等13類科 7月17日起登場

中央社／ 台北12日電

考試院會今天通過，民國115年第2次專門職業及技術人員高等考試醫師中醫師考試分階段考試（第一階段考試）等13類科，7月17日週五至19日週日分別在台北、桃園、台中、台南、高雄及花蓮6考區同時舉行，都採電腦化測驗。

考試院透過新聞稿表示，這項考試設醫師第1階段考試、中醫師第1階段考試、牙醫師第1階段考試、牙醫師第2階段考試、藥師第1階段考試、藥師第2階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師、助產師等13類科。

考試院說明，有關各類科應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與及格方式等，都依照各考試規則等規定辦理。

考試院指出，這項考試相關資訊將自3月30日起載明於應考須知，並預訂於4月7日至16日透過國家考試網路報名資訊系統受理報名。

考試院 醫師 物理治療師

善用瑣碎時間保持學習動力 落榜7次後他多做這件事2年考上律師

陳林暐東海大學法律系畢業後，花了九年考上律師(海海組)。他以自己的經驗提醒想考律師的法律人，珍惜在大學好好念書的時間，盡量不要把備考戰線拖到進入社會。若是必須一邊工作一邊備考，便要善用瑣碎的時間保持學習動力，努力維持實力。他指出，準備國考是一個艱辛的過程，家人不一定能支持，但「自己必須支持自己」。

練模考功力增 律師上榜

陳林暐東海大學法律系畢業後，花了九年考上海商法與海洋法律師。他以自己的經驗提醒想考律師的法律人，珍惜在大學好好念書的時間，盡量不要把備考戰線拖到進入社會。若是必須一邊工作一邊備考，便要善用瑣碎的時間保持學習動力。「準備國考是一個艱辛的過程」，家人不一定能支持，但「自己必須支持自己」。

碩班入學考題遭控與補習班雷同 教育部駁回政大 要求重新調查

有讀者向聯合報檢舉，國立政治大學會計系碩士班考試「會計學」考題，與民間補習班中級會計學模擬考試題異常雷同。政大第四、第五題分數達50分，均採用補習班模考題「選擇題＋計算題」的方式拆解，且文字敘述、數字均雷同。政大昨日表示經審議後試題不影響公平性，但教育部今天駁回，表示將親自到政大檢視命題過程，並成立專案小組釐清，如果違反招生規定或與民間業者勾結，絕對不寬貸。

逾半數新科律師無處實習 合考合訓是唯一解方？

律師錄取人數大幅增加，後端訓練量能跟不上，考訓嚴重失衡，今年傳出超過500名新科律師無處實習，因此耽擱執業生涯，更產生被剝奪感。在「律師法」規範中，法務部為何堅持將律師的業務「鎖」在訴訟業務？惡性競爭之下，導致有律師走「歪門」；原本三院協商的「合考合訓」新制，全由公費支應律訓費用，是否才是唯一解方？

曾嫌無聊…她日檢N1、多益940待業1年想考公職 網推這些職缺：善用優勢

一名網友在Dcard發文表示，自己目前28歲，語言檢定日文拿到N1、多益940分，喜歡活潑的環境，之前覺得公職很無聊，因此一直很抗拒考公務員。

會做事≠會考試！約聘人員考公職十年才上榜 這職缺去年錄取率100%

備考公務員要花費大量的時間與精力，有些人會先用約聘方式進入公家單位，再一邊上班一邊備考，但做著公職工作，不代表可以輕鬆考上。

