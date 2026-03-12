115年醫師中醫師高考等13類科 7月17日起登場
考試院會今天通過，民國115年第2次專門職業及技術人員高等考試醫師中醫師考試分階段考試（第一階段考試）等13類科，7月17日週五至19日週日分別在台北、桃園、台中、台南、高雄及花蓮6考區同時舉行，都採電腦化測驗。
考試院透過新聞稿表示，這項考試設醫師第1階段考試、中醫師第1階段考試、牙醫師第1階段考試、牙醫師第2階段考試、藥師第1階段考試、藥師第2階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師、助產師等13類科。
考試院說明，有關各類科應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與及格方式等，都依照各考試規則等規定辦理。
考試院指出，這項考試相關資訊將自3月30日起載明於應考須知，並預訂於4月7日至16日透過國家考試網路報名資訊系統受理報名。
