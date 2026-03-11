快訊

考試院秘書長出席土木工程學分班揭牌 期許提升公部門人才

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
考試院秘書長劉建忻出席行政院公共工程委員會「花東地區土木工程學分班」揭牌典禮。圖／考試院提供
考試院秘書長劉建忻出席行政院公共工程委員會「花東地區土木工程學分班」揭牌典禮。圖／考試院提供

考試院秘書長劉建忻11日出席行政院公共工程委員會「花東地區土木工程學分班」揭牌典禮，見證行政、考試兩院為土木工程人才在地培育所做的努力，也希望能繼續透過兩院跨部會的合作，不斷提升公部門培育和招募專業人才的能量。

劉建忻致詞表示，在地專業人才的培育是所有建設的基礎。國考不足額錄取問題，主要反映在土木工程等特定類科及區域，因此相關人才培育的在地化是相當重要的解方。他很佩服公共工程委員會只花了半年多時間，就將此一計畫付諸行動。

劉建忻說明，考試院對於土木工程人力招募不易。為了減輕考生負擔，考選部合理務實調整相關考試的專業科目，高考三級由六科減為四科、普考由四科減為三科，從今年起適用，地方特考也規劃將配合調整。也正和教育部及原住民族委員會共同研商人才培育計畫。

劉建忻指出，銓敘部和行政院人事總處合作推動職務列等調整方案，讓土木工程機關的委任官等比例大幅下降，希望未來土木工程的最低列等盡可能以薦任官等為主，以符合其專業價值；另也鬆綁專技轉任制度，讓具備工程專業證照者得直接轉任第七職等以上的職務，增加機關人力進用管道。

就待遇的部分，行政院也已調高專業加給、工程獎勵金額度，並實施留任獎金，展現對專業價值的重視。

劉建忻說，公務人力的養成是長期且完整的系統，無論是「教、考、訓、用、留」，每一個階段都很關鍵，需要跨機關的共同努力。未來行政和考試兩院各相關部會，會持續分工協力，吸引更多的人才來建設國家、造福地方。

秘書長 考試院 劉建忻

