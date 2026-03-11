土木工程人才大斷層 公共工程會首創花東學分班每學分千元育才
全台土木工程專業人才面臨斷層，行政院公共工程委員會推動花東地區土木工程學分班，開設結構學等課程，每學分1000元，僅市價四分之一，取得學分並符合國考資格再退一半費用，主委陳金德希望，專班改善花東土木工程專業人力不足的問題。
「花東地區土木工程學分班」是全國首創，上課地點在花蓮後火車站的台鐵花蓮東區訓練所，由國立宜蘭大學專業師資授課，分成結構、施工、公務三大領域，課程涵蓋土壤力學、結構學、材料力學、鋼筋混凝土學、工程材料、測量、營建管理、職業安全衛生法規、政府採購法，將於3月23日開班，一期約4個月，已有100多人報名。
陳金德今天到花蓮揭牌，表示政府近年持續擴大投資，今年全國公共建設達8656億元，創下近5年新高，不過工程專業人力面臨斷層問題。以土木工程類科高考為例，114年需用名額增至757名，出現240名不足額錄取，顯示政府工程人力出現結構性缺口。
他說，因應土木工程人才不足問題，從育才、攬才及留才三面向推動，包括提高工程專業加給、留任獎金、工程獎金等。花東因地理與交通條件，更難留任土木人才，也沒有大學院校開設土木科系，專業人才短缺更嚴重，推動學分班盼助在地人才取得專業學分與國考資格，學分班鄰近火車站，也讓宜蘭師資、台東學生搭火車就能抵達，免去轉乘的舟車勞頓。
陳金德表示，這是工程會第一次辦理學分班，基於賴清德總統均衡台灣的理念，先從花東開始，未來會視地方需求，尤其在偏遠、交通不便的地方開辦學分班。
考試院祕書長劉建忻表示，工程人才不足額主要集中在土木、電機、建築等類科，去年5月就和工程會研究土木工程的育才、留才策略，短短幾個月工程會就讓政策落地，人才在地性是解決人力缺口的重要解方，感謝工程會對症下藥，相信假以時日一定會有相當的成果。
▪文組怎麼贏台積電？律師點名三大科系最吸金：有人身價破10億
▪政大會研所招生疑洩題！考生揭補習班題型差異 網嘆：什麼時候墮落
▪書讀好沒有錯？頂大工程師見「路邊1景象」：說不清楚的挫敗
▪為何都去北部讀大學？他不解資源為何物 網曝3優勢：少走彎路
▪曾嫌無聊…她日檢N1、多益940待業1年 網推這些職缺：善用優勢
▪學測考生憂「沒醫學背景」個申被刷掉…網指真正影響在後面
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。