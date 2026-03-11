土木工程人才大斷層 公共工程會首創花東學分班每學分千元育才

全台土木工程專業人才面臨斷層，行政院公共工程委員會推動花東地區土木工程學分班，開設結構學等課程，每學分1000元，僅市價四分之一，取得學分並符合國考資格再退一半費用，主委陳金德希望，專班改善花東土木工程專業人力不足的問題。

「花東地區土木工程學分班」是全國首創，上課地點在花蓮後火車站的台鐵花蓮東區訓練所，由國立宜蘭大學專業師資授課，分成結構、施工、公務三大領域，課程涵蓋土壤力學、結構學、材料力學、鋼筋混凝土學、工程材料、測量、營建管理、職業安全衛生法規、政府採購法，將於3月23日開班，一期約4個月，已有100多人報名。

陳金德今天到花蓮揭牌，表示政府近年持續擴大投資，今年全國公共建設達8656億元，創下近5年新高，不過工程專業人力面臨斷層問題。以土木工程類科高考為例，114年需用名額增至757名，出現240名不足額錄取，顯示政府工程人力出現結構性缺口。

他說，因應土木工程人才不足問題，從育才、攬才及留才三面向推動，包括提高工程專業加給、留任獎金、工程獎金等。花東因地理與交通條件，更難留任土木人才，也沒有大學院校開設土木科系，專業人才短缺更嚴重，推動學分班盼助在地人才取得專業學分與國考資格，學分班鄰近火車站，也讓宜蘭師資、台東學生搭火車就能抵達，免去轉乘的舟車勞頓。

陳金德表示，這是工程會第一次辦理學分班，基於賴清德總統均衡台灣的理念，先從花東開始，未來會視地方需求，尤其在偏遠、交通不便的地方開辦學分班。

考試院祕書長劉建忻表示，工程人才不足額主要集中在土木、電機、建築等類科，去年5月就和工程會研究土木工程的育才、留才策略，短短幾個月工程會就讓政策落地，人才在地性是解決人力缺口的重要解方，感謝工程會對症下藥，相信假以時日一定會有相當的成果。

行政院公共工程委員會推動「花東地區土木工程學分班」，今天在花蓮揭牌，盼藉由專班育才，改善花東專業人才不足的問題。記者王燕華／攝影

