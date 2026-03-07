台語認證1.4萬人應試 首全採電腦化82歲長者不怕
台語認證考試今天登場，首度A、B、C卷都採電腦化測驗，共有1.4萬餘人報名，82歲的林女士平時不碰電腦，為與孫子一起報考而特訓，也有接近全盲的學生、日本學生挑戰。
根據教育部統計，民國115年度3月份的台灣台語語言能力認證考試，總報名人數為1萬4014人，其中報考A卷8247人、B卷4490人、C卷1277人（C卷難度最高）。學生族群、年齡層介於13歲到15歲間為最大宗。
教育部今天發布新聞稿指出，今年首度3卷都採電腦化測驗，高齡82歲的林女士，為了和孫子一起學台語，共同報考。平時不太操作電腦的她，為此還經歷特訓，運用官網提供的施測模擬平台反覆練習，直到熟悉作答方式。
16歲近乎全盲的陳同學，透過將中文文字稿譯成點字稿，不斷反覆口述練習台語，強化語感及表達能力。來自日本北海道的花木同學，深感阿伊努語處境，懷抱保存語言的強烈使命感，來台就讀台語系，未來打算投入語言傳承與文化保存工作。
新北市立三重商工有317人集體報名，校方表示，學生取得證照有助於升學，未來求職也能展現語言優勢，並提升對本土語言的認同感、增加學習成就。
這一次的考試預計4月27日上午9時起開放網路查詢，並寄發成績單；115年5月18日起寄發合格電子證書。相關資訊可參考115年度台灣台語語言能力認證考試網站。
