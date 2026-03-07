快訊

台語認證1.4萬人應試 首全採電腦化82歲長者不怕

中央社／ 台北7日電

台語認證考試今天登場，首度A、B、C卷都採電腦化測驗，共有1.4萬餘人報名，82歲的林女士平時不碰電腦，為與孫子一起報考而特訓，也有接近全盲的學生、日本學生挑戰。

根據教育部統計，民國115年度3月份的台灣台語語言能力認證考試，總報名人數為1萬4014人，其中報考A卷8247人、B卷4490人、C卷1277人（C卷難度最高）。學生族群、年齡層介於13歲到15歲間為最大宗。

教育部今天發布新聞稿指出，今年首度3卷都採電腦化測驗，高齡82歲的林女士，為了和孫子一起學台語，共同報考。平時不太操作電腦的她，為此還經歷特訓，運用官網提供的施測模擬平台反覆練習，直到熟悉作答方式。

16歲近乎全盲的陳同學，透過將中文文字稿譯成點字稿，不斷反覆口述練習台語，強化語感及表達能力。來自日本北海道的花木同學，深感阿伊努語處境，懷抱保存語言的強烈使命感，來台就讀台語系，未來打算投入語言傳承與文化保存工作。

新北市立三重商工有317人集體報名，校方表示，學生取得證照有助於升學，未來求職也能展現語言優勢，並提升對本土語言的認同感、增加學習成就。

這一次的考試預計4月27日上午9時起開放網路查詢，並寄發成績單；115年5月18日起寄發合格電子證書。相關資訊可參考115年度台灣台語語言能力認證考試網站。

教育部 台灣台語 北海道

相關新聞

善用瑣碎時間保持學習動力 落榜7次後他多做這件事2年考上律師

陳林暐東海大學法律系畢業後，花了九年考上律師(海海組)。他以自己的經驗提醒想考律師的法律人，珍惜在大學好好念書的時間，盡量不要把備考戰線拖到進入社會。若是必須一邊工作一邊備考，便要善用瑣碎的時間保持學習動力，努力維持實力。他指出，準備國考是一個艱辛的過程，家人不一定能支持，但「自己必須支持自己」。

練模考功力增 律師上榜

陳林暐東海大學法律系畢業後，花了九年考上海商法與海洋法律師。他以自己的經驗提醒想考律師的法律人，珍惜在大學好好念書的時間，盡量不要把備考戰線拖到進入社會。若是必須一邊工作一邊備考，便要善用瑣碎的時間保持學習動力。「準備國考是一個艱辛的過程」，家人不一定能支持，但「自己必須支持自己」。

碩班入學考題遭控與補習班雷同 教育部駁回政大 要求重新調查

有讀者向聯合報檢舉，國立政治大學會計系碩士班考試「會計學」考題，與民間補習班中級會計學模擬考試題異常雷同。政大第四、第五題分數達50分，均採用補習班模考題「選擇題＋計算題」的方式拆解，且文字敘述、數字均雷同。政大昨日表示經審議後試題不影響公平性，但教育部今天駁回，表示將親自到政大檢視命題過程，並成立專案小組釐清，如果違反招生規定或與民間業者勾結，絕對不寬貸。

逾半數新科律師無處實習 合考合訓是唯一解方？

律師錄取人數大幅增加，後端訓練量能跟不上，考訓嚴重失衡，今年傳出超過500名新科律師無處實習，因此耽擱執業生涯，更產生被剝奪感。在「律師法」規範中，法務部為何堅持將律師的業務「鎖」在訴訟業務？惡性競爭之下，導致有律師走「歪門」；原本三院協商的「合考合訓」新制，全由公費支應律訓費用，是否才是唯一解方？

曾嫌無聊…她日檢N1、多益940待業1年想考公職 網推這些職缺：善用優勢

一名網友在Dcard發文表示，自己目前28歲，語言檢定日文拿到N1、多益940分，喜歡活潑的環境，之前覺得公職很無聊，因此一直很抗拒考公務員。

會做事≠會考試！約聘人員考公職十年才上榜 這職缺去年錄取率100%

備考公務員要花費大量的時間與精力，有些人會先用約聘方式進入公家單位，再一邊上班一邊備考，但做著公職工作，不代表可以輕鬆考上。

