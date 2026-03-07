練模考功力增 律師上榜

陳林暐東海大學法律系畢業後，花了九年考上海商法與海洋法律師。他以自己的經驗提醒想考律師的法律人，珍惜在大學好好念書的時間，盡量不要把備考戰線拖到進入社會。若是必須一邊工作一邊備考，便要善用瑣碎的時間保持學習動力。「準備國考是一個艱辛的過程」，家人不一定能支持，但「自己必須支持自己」。

備考這九年，陳林暐有四年念法律研究所、當法官助理三年。但他發現「蠟燭兩頭燒」很難有完整的讀書時間，毅然破釜沉舟辭職，轉為全職考生。他表示，一直到當了全職考生報名補習班之後，才懂得要透過考「模擬考」模擬寫題目的過程、合理分配作答時間。這個改變宛如打通任督兩脈讓他功力大進，兩年就圓夢考上律師。

陳林暐認為，考律師的考生多半是法律相關科系畢業，程度不會差太多。自認考上的關鍵是學會「如何寫考卷」，一是在模擬考的過程中鍛鍊應答的速度和手感，二是懂得調適心情，面對全新考題也不害怕。

此外，他認為共同科目中的作文也相當重要，上榜與不上榜間的差異，可能就差在作文所拿到的分數，建議考生不能放棄共同科目。

談到讀書祕訣，他認為，如果只是一味狂讀，卻沒有複習，資訊無法變成知識，因此每過一段時間，便會測試自己是否有好好消化，如果遲疑了、記憶模糊了，馬上再翻閱一次，重複反思與翻閱，資訊就會慢慢內化成知識。

應考時，陳林暐會在每一節考試前，給自己一個儀式性的心理建設—你有很高機率會看到不懂的題目，不要怕不要慌，也會提醒自己，一定要把考題寫完。