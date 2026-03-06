聽新聞
善用瑣碎時間保持學習動力 落榜7次後他多做這件事2年考上律師

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
陳林暐。圖／陳林暐
陳林暐。圖／陳林暐

陳林暐東海大學法律系畢業後，花了九年考上律師(海海組)。他以自己的經驗提醒想考律師的法律人，珍惜在大學好好念書的時間，盡量不要把備考戰線拖到進入社會。若是必須一邊工作一邊備考，便要善用瑣碎的時間保持學習動力，努力維持實力。他指出，準備國考是一個艱辛的過程，家人不一定能支持，但「自己必須支持自己」。

備考這九年，陳林暐有四年念法律研究所、當法官助理三年。但他發現「蠟燭兩頭燒」很難有完整的讀書時間，毅然破釜沉舟辭職轉為全職考生。他表示，一直到當了全職考生報名補習班之後，才懂得要透過考「模擬考」模擬寫題目的過程、合理分配作答時間，把題目完整寫完，一改前七年「題目做不完」的應考大忌。這一個改變宛如打通任督兩脈讓他功力大進，兩年就圓夢考上律師。

擁有豐富的應考經驗，陳林暐認為，考律師的考生多半是法律相關科系畢業，程度不會差太多。而他自認考上的關鍵是學會「如何寫考卷」。一是在考模擬考的過程中鍛鍊應答的速度和手感；二是懂得調適心情，面對全新考題也不害怕，知道自己只要有基本的法律觀念和法學常識，便能完整表達拿到理想分數。

此外，他認為共同科目中的作文也相當重要。上榜與不上榜之間的差異，可能就差在作文所拿到的分數，建議考生不能放棄共同科目。

談到讀書秘訣，陳林暐認為如果只是一味狂念猛念卻沒有複習，資訊無法變成知識，往往過一段時間會發現已經全部忘掉了。因此他每過一段時間，便會測試自己是否有好好消化。上午念過的書，晚上他會在腦中思考字以上午念了什麼，如果遲疑了或記憶模糊了，馬上再翻閱一次。隔了兩周，他會再問自己一次，如果又遲疑了或模糊了，他就再翻閱一次。如此重複反思與翻閱，資訊就會慢慢內化成知識。

應考時，陳林暐會在每一節考試前，給自己一個儀式性的心理建設—你有很高機率會看到不懂的題目，不要怕不要慌。此外他也會提醒自己，一定要把考題寫完。

