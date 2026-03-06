碩班入學考題遭控與補習班雷同 教育部駁回政大 要求重新調查

有讀者向聯合報檢舉，國立政治大學會計系碩士班考試「會計學」考題，與民間補習班中級會計學模擬考試題異常雷同。政大第四、第五題分數達50分，均採用補習班模考題「選擇題＋計算題」的方式拆解，且文字敘述、數字均雷同。政大昨日表示經審議後試題不影響公平性，但教育部今天駁回，表示將親自到政大檢視命題過程，並成立專案小組釐清，如果違反招生規定或與民間業者勾結，絕對不寬貸。

根據檢舉內容，政大會計系碩班會計學考題，第4題前半部對應補教業者模考試題「選擇題第22題」，後半部則對應模考試題「計算題第3題」；政大考題第5題，前半部對應模考「選擇題第23題」，後半部對應模考「計算題第2題」，系統性、模組化出題，無法用巧合解釋。

投訴人進一步指出，政大第4題與補習班模考試題計算題第3題中，針對FVOCI債券投資處分設定，兩者皆精準設定為出售「半數（50%）」 ，質疑命題者於無限多種比例組合，為何都恰好選中同一特定比例。再者，業單位交易日期及會計項目金額設定均完全相同，補習班模考試題選擇題第22題與政大試題設定一致，皆為於相同日期8月1日宣布出售停業單位、總資產金額（50,000,000）、總負債（25,000,000）、估計出售成本金額（1,000,000）與適用的所得稅率20%，五大獨立變數完全吻合，機率微乎其微。

投訴人也表示，政大試題第4題與補習班模考計算題第3題，兩份試卷同時設定四項特定條件，分別為兩者皆要求「每股盈餘到小數點後第二位」，補習班英文題幹敘述為calculate EPS to two decimal places；兩者皆指定「其他綜合損益以稅後淨額表達」，present Other Comprehensive Income net of tax；兩者皆以假設一個前一年度的期末保留盈餘作為第二小題的計算起點；兩者皆出現要求標明借貸方警告，需先寫出是借方餘額抑或是貸方餘額」，Please indicate whether it is a Debit or Credit balance。

另外，投訴人也質疑，政大會計系一名陳姓教師，與補習班一名化名鄭姓教師近期亦曾共同掛名發表學術論文。認為試卷上諸多疑義以非巧合能解釋，可能涉及直接挪用或事前洩密與雙方勾結。

政大昨天表示，試題經認定不構成抄襲或拼貼。但投訴人認為，看完政大的聲明仍相當疑惑，處理方式讓人聯想到去年的台師大女足抽血案，當外界提出證據時，就以概括的行政說明回應，迴避真正的核心問題。

教育部今天表示，學校應依大學法第24條，公平、公正、公開原則及公告招生辦法及簡章辦理。政大試題與補習班高度雷同，教育部將於今日下午將至學校實地訪視，檢視會計學系碩士班命題及招生考試過程。

教育部也說明，也同步責成政大組成專案小組，立即調查疑義與釐清爭點。後續如經學校及教育部查處屬實，有違反招生規定、洩題或其他與補習班不當連結等情，絕不寬貸，並將視情節輕重依法扣減該系招生名額，並檢討相關人員責任。若涉及教師不當行為，學校應送教評會審議；若涉及民間補習班或其他民刑事責任，則移送檢調機關偵辦。

民眾指政大會計系碩士班考試「會計學」考題，與民間補習班中級會計學模擬考試題異常雷同，政大第四、第五題分數達50分，均採用補習班模考題「選擇題＋計算題」的方式拆解。圖／讀者提供