司法官律師第二試納電腦測驗 模擬作答網站3月上線

考選部說，考量司法官與律師考試評量核心在法學邏輯與論述，因此規劃自今年起，司法官、律師考試第二試納電腦化測驗範疇，以電腦應試為原則，但應考人仍得選擇於切結後採紙筆作答；預計3月下旬提供線上模擬作答網站。

115年司法官、律師考試第二試將在10月25日至10月26日舉行。

考試院會今天由考選部以「司法官、律師考試第二試自115年起採行電腦化測驗推動情形」為題作專案報告。

考選部透過新聞稿指出，數位化浪潮下，台灣司法官、律師執業場域數位化應用已極為普遍，國際法治國家法律相關測驗也早已推行電腦化考試多年。衡酌司法官、律師考試評量的核心應在於法學邏輯與論述能力，因此規劃自115年開始，司法官、律師考試第二試納入電腦化測驗範疇，以契合職場實務需求。

考選部說明，為穩健推動司法官、律師考試第二試採行電腦化測驗，已綜整各界意見，秉持「最小變動原則」，應試時仍維持提供紙本試題及法條本，應試系統則以盡量貼近紙本作答環境設計，包含以申論式紙本試卷格式及作答規範設計介面、應試介面採分頁作答、預覽等。

考選部強調，司法官、律師考試第二試規劃以電腦應試為原則，但為兼顧應試權益，應考人仍得選擇於切結後採紙筆作答。另針對司律二試的試區，於考試期間建置電力及資料備援保全機制，以完備應試環境。此外也增設台中考區，以減少中部應考人的舟車勞頓。

考選部表示，為使應考人在備考階段能有適應系統的機會，因此規劃於3月下旬提供線上模擬作答網站、常見問答及操作指引，並入校宣導。

針對輸入法選項，考選部說，目前國家考試所提供輸入法共8種，包含微軟預設輸入法5種（注音、倉頡、速成、大易、行列）及微軟拼音、嘸蝦米、自然輸入法；另考量部分考生在工作場域中的特殊需求，也規劃提供「自然輸入法追音版本」，但不開放匯入自建詞庫。考試期間鍵盤及滑鼠，仍以考選部認證合格電腦試場提供設備為準。

考選部也說，司法官、律師考試第二試規劃每題以5200字為作答上限（每題8頁x每頁26行x每行25個字）。由於考選部針對高分錄取者實際紙筆作答字數狀況抽樣統計後發現，錄取者單題作答字數多數低於3000字，平均作答字數未達2500字，因此評估5200字的上限應可滿足實際作答需求。