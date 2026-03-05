快訊

經典賽／首戰出賽就遭球吻下場 陳傑憲發聲感謝大家關心

影／沒看到？貨櫃車駕駛跟緊緊 高雄女騎士遭撞「滾輪下」多處骨折慘死

國內出現麻疹群聚…中部男自馬返台發病 一位接觸者也感染、匡列87人

聽新聞
0:00 / 0:00

司法官律師第二試納電腦測驗 模擬作答網站3月上線

中央社／ 台北5日電
考試院。圖／考試院提供
考試院。圖／考試院提供

考選部說，考量司法官律師考試評量核心在法學邏輯與論述，因此規劃自今年起，司法官、律師考試第二試納電腦化測驗範疇，以電腦應試為原則，但應考人仍得選擇於切結後採紙筆作答；預計3月下旬提供線上模擬作答網站。

115年司法官、律師考試第二試將在10月25日至10月26日舉行。

考試院會今天由考選部以「司法官、律師考試第二試自115年起採行電腦化測驗推動情形」為題作專案報告。

考選部透過新聞稿指出，數位化浪潮下，台灣司法官、律師執業場域數位化應用已極為普遍，國際法治國家法律相關測驗也早已推行電腦化考試多年。衡酌司法官、律師考試評量的核心應在於法學邏輯與論述能力，因此規劃自115年開始，司法官、律師考試第二試納入電腦化測驗範疇，以契合職場實務需求。

考選部說明，為穩健推動司法官、律師考試第二試採行電腦化測驗，已綜整各界意見，秉持「最小變動原則」，應試時仍維持提供紙本試題及法條本，應試系統則以盡量貼近紙本作答環境設計，包含以申論式紙本試卷格式及作答規範設計介面、應試介面採分頁作答、預覽等。

考選部強調，司法官、律師考試第二試規劃以電腦應試為原則，但為兼顧應試權益，應考人仍得選擇於切結後採紙筆作答。另針對司律二試的試區，於考試期間建置電力及資料備援保全機制，以完備應試環境。此外也增設台中考區，以減少中部應考人的舟車勞頓。

考選部表示，為使應考人在備考階段能有適應系統的機會，因此規劃於3月下旬提供線上模擬作答網站、常見問答及操作指引，並入校宣導。

針對輸入法選項，考選部說，目前國家考試所提供輸入法共8種，包含微軟預設輸入法5種（注音、倉頡、速成、大易、行列）及微軟拼音、嘸蝦米、自然輸入法；另考量部分考生在工作場域中的特殊需求，也規劃提供「自然輸入法追音版本」，但不開放匯入自建詞庫。考試期間鍵盤及滑鼠，仍以考選部認證合格電腦試場提供設備為準。

考選部也說，司法官、律師考試第二試規劃每題以5200字為作答上限（每題8頁x每頁26行x每行25個字）。由於考選部針對高分錄取者實際紙筆作答字數狀況抽樣統計後發現，錄取者單題作答字數多數低於3000字，平均作答字數未達2500字，因此評估5200字的上限應可滿足實際作答需求。

司法官 律師 考試院

延伸閱讀

政大會計所入學考試題與補習班雷同 校方估：不影響公平性

115國中會考5月中登場 3月5日至7日報名4月10日寄發准考證

國中教育會考5月16、17日登場 3月5日至7日要完成報名

今年公務員高普考7月3日起舉行 需用名額暫定5618名

相關新聞

逾半數新科律師無處實習 合考合訓是唯一解方？

律師錄取人數大幅增加，後端訓練量能跟不上，考訓嚴重失衡，今年傳出超過500名新科律師無處實習，因此耽擱執業生涯，更產生被剝奪感。在「律師法」規範中，法務部為何堅持將律師的業務「鎖」在訴訟業務？惡性競爭之下，導致有律師走「歪門」；原本三院協商的「合考合訓」新制，全由公費支應律訓費用，是否才是唯一解方？

曾嫌無聊…她日檢N1、多益940待業1年想考公職 網推這些職缺：善用優勢

一名網友在Dcard發文表示，自己目前28歲，語言檢定日文拿到N1、多益940分，喜歡活潑的環境，之前覺得公職很無聊，因此一直很抗拒考公務員。

會做事≠會考試！約聘人員考公職十年才上榜 這職缺去年錄取率100%

備考公務員要花費大量的時間與精力，有些人會先用約聘方式進入公家單位，再一邊上班一邊備考，但做著公職工作，不代表可以輕鬆考上。

金大建築系傳捷報！校友國考表現搶眼 6人金榜提名考取建築師、公務員

國立金門大學建築學系今年再傳捷報！考選部近期公布114年專門職業及技術人員高等考試建築師，以及公務人員高等考試三級建築工...

今年公務員高普考7月3日起舉行 需用名額暫定5618名

考試院會今通過，115年公務人員高等考試三級考試暨普通考試，訂於7月3日（周五）至7日（周二）舉行，暫定需用名額共計56...

錄取率高達33%！警察缺額仍創新高 網指3因素：不如去科技業輪班

警察作為人民保姆，有哪些權益是被忽視的呢？一名網友發文，稱他查詢過近年來的資料，發現警察的缺額逐年遞增、錄取率更是高達33%，好奇大家不願當警察的原因。對此，網友們普遍認為警察風險高、薪資低、工時長等因素，造成人們不願從事該行業。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。