陽交大台灣代表隊 太空教育競賽奪冠

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導
陽明交通大學機械系學生組成的台灣代表隊「iTron」在「Kibo-RPC機器人程式設計挑戰賽」中脫穎而出奪得冠軍。圖／國家太空中心提供
陽明交通大學機械系學生組成的台灣代表隊「iTron」在「Kibo-RPC機器人程式設計挑戰賽」中脫穎而出奪得冠軍。圖／國家太空中心提供

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）主辦「Kibo-RPC機器人程式設計挑戰賽」2月28日在日本筑波宇宙中心進行總決賽，陽明交通大學機械系學生林穎沛、吳典謀、鄭力齊、陳昌駿組成的台灣代表隊「iTron」在13個國家/組織中脫穎而出、勇奪冠軍，是台灣第三度奪冠。

國家太空中心表示，Kibo-RPC是JAXA主導的太空教育競賽，亞太地區太空組織論壇（APRSAF）皆可參賽。學生們透過對國際太空站（ISS）上的自由飛行機器人Astrobee進行程式設計，以協助太空人解決各種問題。參與者將有機會學習前瞻方法，並磨練其科學、技術、工程和數學方面的技能。

第6屆Kibo-RPC去（2025）年第一季開始報名，全球共738支隊伍參賽。其中台灣預賽由TASA主辦、成功大學機械系承辦，吸引307位學生組成77隊報名，最終由陽明交通大學隊伍 iTron 拔得頭籌成為代表隊，前進日本筑波宇宙中心，與澳洲、孟加拉、印尼、日本、馬來西亞、尼泊爾、菲律賓、新加坡、泰國、美國、越南、聯合國外太空事務廳等12個國家地區的預賽冠軍隊伍角逐冠軍。

國家太空中心表示，本屆難度顯著提升，在JAXA設計的虛擬任務中，參賽者須透過撰寫Java程式，讓ISS上的Astrobee在有限的時間內，穿梭狹小空間、辨識物件、確認數量、記錄位置並向太空人進行報告，並依太空人指令找到指定的物件。參賽者須應用監督式機器學習技術，從數據轉換到訓練模型達到超過95%的辨識準確率，且須在穩定性、擴充性與效率性之間取得平衡，找到最合適的解決方案並且實作。

除了以往的實際運行結果（Final Round）排名，本屆特別增設模擬競賽獎項，以模擬器跑10次的積分決勝負。台灣隊伍iTron在此項競賽亦居冠，成為雙料冠軍。

iTron隊長林穎沛表示，程式設計過程最重要的是持續優化視覺模型與移動策略，在系統穩定性與得分表現之間取得平衡，以提升整體競賽成績。期間團隊面臨多項技術挑戰，包括模型在低解析度與遮蔽環境下之辨識困難，以及龐大資料集帶來的運算資源限制與漫長訓練時間。如何在有限的運算條件下有效縮短訓練週期，成為本次研究的重要突破點。

TASA表示，iTron除了基礎功紮實，也具備創意，除了程式優化，更導入統計學概念，透過不斷調整演算法與參數設定，因此獲得佳績。承辦單位國立成功大學教授張怡玲說，台灣學生優異的成績，是多年深耕太空教育與程式實作訓練的成果，也讓世界看見台灣青年的創新實力。

