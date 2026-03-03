快訊

曾嫌無聊…她日檢N1、多益940待業1年想考公職 網推這些職缺：善用優勢

聯合新聞網／ 綜合報導
職場示意圖。圖／AI生成
職場示意圖。圖／AI生成

一名網友在Dcard發文表示，自己目前28歲，語言檢定日文拿到N1、多益940分，喜歡活潑的環境，之前覺得公職很無聊，因此一直很抗拒考公務員

原PO一年前離職，待業期間雖然有去上課、換宿等，但沒有特別想做的工作，便漸漸不再排斥公職，不過還是擔心考上後生活不快樂，希望工作不要重複、人生可以有所成長。

許多人針對原PO特質提出建議，「歡迎移民特考三等，投考前可以先去應徵職務代理人。調查局錢多福利也較好，關務特考也可以看看」、「可以善用你的優勢，考有日文考科的特考，例如外交特考、移民特考、關務特考有日文的類科」、「建議去考空服員，環境很活潑，每次上班都會遇到不同的組員，大家一起在外站開心出遊」。

不過也有人一針見血，「公職也不是你想進就進的，除了警察、監所的錄取率較高外，其他都要擠破頭」，公家單位每個職缺錄取率差距很大，有網友分享單位的約聘同仁花了近10年才成功上岸，說明備考不只要有實力、時間，也很看運氣。

相關新聞

會做事≠會考試！約聘人員考公職十年才上榜 這職缺去年錄取率100%

備考公務員要花費大量的時間與精力，有些人會先用約聘方式進入公家單位，再一邊上班一邊備考，但做著公職工作，不代表可以輕鬆考上。

金大建築系傳捷報！校友國考表現搶眼 6人金榜提名考取建築師、公務員

國立金門大學建築學系今年再傳捷報！考選部近期公布114年專門職業及技術人員高等考試建築師，以及公務人員高等考試三級建築工...

今年公務員高普考7月3日起舉行 需用名額暫定5618名

考試院會今通過，115年公務人員高等考試三級考試暨普通考試，訂於7月3日（周五）至7日（周二）舉行，暫定需用名額共計56...

錄取率高達33%！警察缺額仍創新高 網指3因素：不如去科技業輪班

警察作為人民保姆，有哪些權益是被忽視的呢？一名網友發文，稱他查詢過近年來的資料，發現警察的缺額逐年遞增、錄取率更是高達33%，好奇大家不願當警察的原因。對此，網友們普遍認為警察風險高、薪資低、工時長等因素，造成人們不願從事該行業。

橡皮筋讀書法、搶第一排和老師「確認眼神」 她考一次就上高普考雙榜

許文姬父親是民政科公務員，站在第一線服務民眾。從小看父親幫助很多人，她認為公務員工作穩定、也能助人，「是職業也是志業」。...

