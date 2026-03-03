曾嫌無聊…她日檢N1、多益940待業1年想考公職 網推這些職缺：善用優勢

一名網友在Dcard發文表示，自己目前28歲，語言檢定日文拿到N1、多益940分，喜歡活潑的環境，之前覺得公職很無聊，因此一直很抗拒考公務員。

原PO一年前離職，待業期間雖然有去上課、換宿等，但沒有特別想做的工作，便漸漸不再排斥公職，不過還是擔心考上後生活不快樂，希望工作不要重複、人生可以有所成長。

許多人針對原PO特質提出建議，「歡迎移民特考三等，投考前可以先去應徵職務代理人。調查局錢多福利也較好，關務特考也可以看看」、「可以善用你的優勢，考有日文考科的特考，例如外交特考、移民特考、關務特考有日文的類科」、「建議去考空服員，環境很活潑，每次上班都會遇到不同的組員，大家一起在外站開心出遊」。

不過也有人一針見血，「公職也不是你想進就進的，除了警察、監所的錄取率較高外，其他都要擠破頭」，公家單位每個職缺錄取率差距很大，有網友分享單位的約聘同仁花了近10年才成功上岸，說明備考不只要有實力、時間，也很看運氣。