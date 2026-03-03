快訊

會做事≠會考試！約聘人員考公職十年才上榜 這職缺去年錄取率100%

聯合新聞網／ 綜合報導
考試示意圖。圖／AI生成
考試示意圖。圖／AI生成

備考公務員要花費大量的時間與精力，有些人會先用約聘方式進入公家單位，再一邊上班一邊備考，但先做著公職工作，並不代表可以輕鬆考上。

一名網友在Dcard表示，自己單位有一位快50歲的資深約聘人員，做事認真，但是考公職卻考了快10年，直到去年才上榜，讓原PO好奇大家身邊是否也有明明工作很認真，卻一直考不上公務員的人？

不少網友直言很多人都是這樣，「會做事不等於會考試」、「考什麼試都一樣，除了有實力還要有運氣」、「做事很在行、但考試真的不行，既然不行就認真把工作完成，對得起這份薪水就好」；也有人認為，太認真上班，下班就沒有心力讀書了，「就是太認真工作，下班都癱了，怎麼考都考不上」、「工作越認真的人，越少時間讀自己的書」。

備考公職除了讀書天分、時間、經濟等壓力，還要看各單位的錄取門檻及報考人數等。根據公職王統計，114年的司法行政有285人到考，只錄取8名，錄取率僅2.81%；而僑務行政（法文）1人到考、錄取1人，錄取率當然100.00%；無人到考導致錄取率掛零的也不少，例如港灣工程、輪機技術等。

公務員 考公職 司法

相關新聞

曾嫌無聊…她日檢N1、多益940待業1年想考公職 網推這些職缺：善用優勢

一名網友在Dcard發文表示，自己目前28歲，語言檢定日文拿到N1、多益940分，喜歡活潑的環境，之前覺得公職很無聊，因此一直很抗拒考公務員。

會做事≠會考試！約聘人員考公職十年才上榜 這職缺去年錄取率100%

備考公務員要花費大量的時間與精力，有些人會先用約聘方式進入公家單位，再一邊上班一邊備考，但做著公職工作，不代表可以輕鬆考上。

金大建築系傳捷報！校友國考表現搶眼 6人金榜提名考取建築師、公務員

國立金門大學建築學系今年再傳捷報！考選部近期公布114年專門職業及技術人員高等考試建築師，以及公務人員高等考試三級建築工...

今年公務員高普考7月3日起舉行 需用名額暫定5618名

考試院會今通過，115年公務人員高等考試三級考試暨普通考試，訂於7月3日（周五）至7日（周二）舉行，暫定需用名額共計56...

錄取率高達33%！警察缺額仍創新高 網指3因素：不如去科技業輪班

警察作為人民保姆，有哪些權益是被忽視的呢？一名網友發文，稱他查詢過近年來的資料，發現警察的缺額逐年遞增、錄取率更是高達33%，好奇大家不願當警察的原因。對此，網友們普遍認為警察風險高、薪資低、工時長等因素，造成人們不願從事該行業。

橡皮筋讀書法、搶第一排和老師「確認眼神」 她考一次就上高普考雙榜

許文姬父親是民政科公務員，站在第一線服務民眾。從小看父親幫助很多人，她認為公務員工作穩定、也能助人，「是職業也是志業」。...

