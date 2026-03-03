會做事≠會考試！約聘人員考公職十年才上榜 這職缺去年錄取率100%

備考公務員要花費大量的時間與精力，有些人會先用約聘方式進入公家單位，再一邊上班一邊備考，但先做著公職工作，並不代表可以輕鬆考上。

一名網友在Dcard表示，自己單位有一位快50歲的資深約聘人員，做事認真，但是考公職卻考了快10年，直到去年才上榜，讓原PO好奇大家身邊是否也有明明工作很認真，卻一直考不上公務員的人？

不少網友直言很多人都是這樣，「會做事不等於會考試」、「考什麼試都一樣，除了有實力還要有運氣」、「做事很在行、但考試真的不行，既然不行就認真把工作完成，對得起這份薪水就好」；也有人認為，太認真上班，下班就沒有心力讀書了，「就是太認真工作，下班都癱了，怎麼考都考不上」、「工作越認真的人，越少時間讀自己的書」。

備考公職除了讀書天分、時間、經濟等壓力，還要看各單位的錄取門檻及報考人數等。根據公職王統計，114年的司法行政有285人到考，只錄取8名，錄取率僅2.81%；而僑務行政（法文）1人到考、錄取1人，錄取率當然100.00%；無人到考導致錄取率掛零的也不少，例如港灣工程、輪機技術等。