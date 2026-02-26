金大建築系傳捷報！校友國考表現搶眼 6人金榜提名考取建築師、公務員

國立金門大學建築學系今年再傳捷報！考選部近期公布114年專門職業及技術人員高等考試建築師，以及公務人員高等考試三級建築工程類科榜單，共有6名校友金榜題名，其中4人考取建築師、2人錄取公務人員，成績超亮眼，也展現扎實培育成果與亮眼實力。

國立金門大學建築學系此次表現備受矚目，當中李佳雯、陳坤漢、張瀹鐘、吳厚霖考取建築師資格，蘇宇湘與林孝淳則通過公務人員高考建築工程類科。校友們回憶，在校期間紮實的建築設計訓練奠定深厚基礎，尤其大四安排長達720小時的實務專業場域實習，被視為銜接職場的重要歷程，不僅強化實務能力，也有助於備戰專業證照考試。

校方指出，離島求學環境培養學生自我管理與規劃能力，單純而專注的生活條件，使學生得以將心力投注於專業養成。金門僑鄉文化與戰地歷史背景，形塑出堅毅務實的精神底蘊，加上地理位置鄰近廈門、交流往來頻繁，讓學生在專業視野與跨文化理解上更具優勢。

校長陳建民表示，建築學系以培養兼具地域文化視野與當代思潮、理論與實務並重的一流建築人才為目標；透過5年大學與2年研究所的完整課程規畫，強化設計創新、文化資產修復、永續整合與環境規劃等核心能力。他對校友優異表現表達肯定，也將邀請返校分享備考經驗，形成良性循環。

系主任張旭福指出，系上針對建築師國家考試建立系統化必修課程，並在設計課程中引進具實務經驗的建築師參與指導，所有必修學科均由專任教師授課，確保知識體系完整。同時透過專題操作、研究議題與工作坊形式，與各校及專業機構常態交流，讓學生掌握國際趨勢。

他也強調，建築系每年畢業生僅約30餘人，卻能在業界建立良好口碑，今年國考成果，正是師生長期耕耘的具體展現；未來期盼更多系友在專業領域持續發光，為公共建設與社會發展貢獻所學，也為離島辦學寫下更厚實的一頁。