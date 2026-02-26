快訊

經典賽／林安可回來了 台日交流賽先發第4棒對決軟銀

疑感情糾紛...高雄科技大廠女保全遭男友持刀猛砍 還放話「要殺妳媽媽」

經典賽／龍恩因傷退出誰遞補？曾豪駒：選狀況最好的選手

今年公務員高普考7月3日起舉行 需用名額暫定5618名

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
考試院院會今通過，115年公務人員高等考試三級考試暨普通考試將於7月3日至7日舉行，暫定需用名額共計5618名，歡迎有志加入公共服務行列者，踴躍報考。圖／考試院提供
考試院院會今通過，115年公務人員高等考試三級考試暨普通考試將於7月3日至7日舉行，暫定需用名額共計5618名，歡迎有志加入公共服務行列者，踴躍報考。圖／考試院提供

考試院會今通過，115年公務人員高等考試三級考試暨普通考試，訂於7月3日（周五）至7日（周二）舉行，暫定需用名額共計5618名，歡迎有志加入公共服務行列者，踴躍報考。

考試院表示，這項考試除高等考試三級考試生藥中藥基原鑑定、技藝類科集中於台北考區應試外，其餘類科分設台北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、宜蘭、花蓮、台東、澎湖、金門、馬祖等16考區舉行。

另高等考試三級考試客家事務行政、僑務行政、公職社會工作師、航空駕駛、公職獸醫師、公職建築師、公職護理師、公職營養師、公職食品技師、公職藥師類科及普通考試客家事務行政類科第二試口試，則訂於10月24日（周六）至25日（周日）集中在台北考區舉行。　　

考試院進一步表示，高等考試三級考試設一般行政等96類科，暫定需用名額3529名，普通考試設一般行政等61類科，暫定需用名額2089名，合計157類科，暫定需用名額5618名。　　

有關應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與錄取方式，依照公務人員高等考試三級考試暨普通考試規則、公務人員考試總成績計算規則及後備軍人轉任公職考試比敘條例暨其施行細則等規定辦理。

考試院說明，自今年起，高考三級考試除公職專技類科列考2科外，其餘類科以及普通考試各類科的應試專業科目分別為列考4科及3科，請應考人注意。　　

相關資訊將自3月2日起載明於應考須知（https://wwwc.moex.gov.tw/main/exam/wFrmExamDetail.aspx?c=115080），並預訂於3月10日至19日受理報名，請有意報考者，把握時間登入國家考試網路報名資訊系統報名。

此外，考試院會也通過，115年第二次專門職業及技術人員高等考試醫師中醫師考試分階段考試（第二階段考試），訂於6月27日（周六）至28日（周日），分別在台北、台中、台南、高雄及花蓮5考區同時舉行。　　

考試院說明，這項考試設醫師第二階段考試、中醫師第二階段考試2類科，均採行網路報名及電腦化測驗方式辦理。有關各類科的應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與及格方式等，均依據專門職業及技術人員高等考試醫師牙醫師中醫師藥師考試分階段考試規則規定辦理。

考試院表示，這項考試相關資訊將自3月16日起載明於應考須知（https://wwwc.moex.gov.tw/main/exam/wFrmExamDetail.aspx?c=115070），並預訂於3月23日至4月1日受理報名，有意報考者，請把握時間登入國家考試網路報名資訊系統報名。

獸醫師 考試院 名額 中醫 高考

延伸閱讀

考試院新春團拜 院長周弘憲：再精進考績法制

考試院新春團拜 周弘憲盼公部門攬才留才機制與時俱進

考試院調高部分警察機關職務等階 刑事局新增「詐欺防制中心主任」

讚考試院停砍年金依法行政 賴士葆引典故暗批卓揆恬不知恥

相關新聞

今年公務員高普考7月3日起舉行 需用名額暫定5618名

考試院會今通過，115年公務人員高等考試三級考試暨普通考試，訂於7月3日（周五）至7日（周二）舉行，暫定需用名額共計56...

錄取率高達33%！警察缺額仍創新高 網指3因素：不如去科技業輪班

警察作為人民保姆，有哪些權益是被忽視的呢？一名網友發文，稱他查詢過近年來的資料，發現警察的缺額逐年遞增、錄取率更是高達33%，好奇大家不願當警察的原因。對此，網友們普遍認為警察風險高、薪資低、工時長等因素，造成人們不願從事該行業。

橡皮筋讀書法、搶第一排和老師「確認眼神」 她考一次就上高普考雙榜

許文姬父親是民政科公務員，站在第一線服務民眾。從小看父親幫助很多人，她認為公務員工作穩定、也能助人，「是職業也是志業」。...

適度放鬆…橡皮筋心態備考 拚1年中雙榜

許文姬的父親是民政科公務員，站在第一線服務民眾。從小看父親幫助很多人，她認為公務員工作穩定、也能助人，「是職業也是志業」...

非執勤關鍵…監獄官、法警等3類科考試刪身高限制 115年起適用

繼警察、一般警察、海巡、移民及調查特考刪除身高限制後，考試院會今天刪除監獄官、法警及監所管理員等3類科身高規定，並自民國...

司法特考生遭家人語言暴力…求助紓壓方法 網建議：物理區隔

讀書環境和成果有很大關聯，若長期在不適合的環境下讀書，即使非常努力，能夠吸收的知識仍非常有限，也容易因外在壓力影響情緒，不只成績不理想，還可能導致心理疾病。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。