今年公務員高普考7月3日起舉行 需用名額暫定5618名

考試院會今通過，115年公務人員高等考試三級考試暨普通考試，訂於7月3日（周五）至7日（周二）舉行，暫定需用名額共計5618名，歡迎有志加入公共服務行列者，踴躍報考。

考試院表示，這項考試除高等考試三級考試生藥中藥基原鑑定、技藝類科集中於台北考區應試外，其餘類科分設台北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、宜蘭、花蓮、台東、澎湖、金門、馬祖等16考區舉行。

另高等考試三級考試客家事務行政、僑務行政、公職社會工作師、航空駕駛、公職獸醫師、公職建築師、公職護理師、公職營養師、公職食品技師、公職藥師類科及普通考試客家事務行政類科第二試口試，則訂於10月24日（周六）至25日（周日）集中在台北考區舉行。

考試院進一步表示，高等考試三級考試設一般行政等96類科，暫定需用名額3529名，普通考試設一般行政等61類科，暫定需用名額2089名，合計157類科，暫定需用名額5618名。

有關應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與錄取方式，依照公務人員高等考試三級考試暨普通考試規則、公務人員考試總成績計算規則及後備軍人轉任公職考試比敘條例暨其施行細則等規定辦理。

考試院說明，自今年起，高考三級考試除公職專技類科列考2科外，其餘類科以及普通考試各類科的應試專業科目分別為列考4科及3科，請應考人注意。

相關資訊將自3月2日起載明於應考須知（https://wwwc.moex.gov.tw/main/exam/wFrmExamDetail.aspx?c=115080），並預訂於3月10日至19日受理報名，請有意報考者，把握時間登入國家考試網路報名資訊系統報名。

此外，考試院會也通過，115年第二次專門職業及技術人員高等考試醫師中醫師考試分階段考試（第二階段考試），訂於6月27日（周六）至28日（周日），分別在台北、台中、台南、高雄及花蓮5考區同時舉行。

考試院說明，這項考試設醫師第二階段考試、中醫師第二階段考試2類科，均採行網路報名及電腦化測驗方式辦理。有關各類科的應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與及格方式等，均依據專門職業及技術人員高等考試醫師牙醫師中醫師藥師考試分階段考試規則規定辦理。

考試院表示，這項考試相關資訊將自3月16日起載明於應考須知（https://wwwc.moex.gov.tw/main/exam/wFrmExamDetail.aspx?c=115070），並預訂於3月23日至4月1日受理報名，有意報考者，請把握時間登入國家考試網路報名資訊系統報名。