錄取率高達33%！警察缺額仍創新高 網指3因素：不如去科技業輪班
警察作為人民保姆，有哪些權益是被忽視的呢？一名網友發文，稱他查詢過近年來的資料，發現警察的缺額逐年遞增、錄取率更是高達33%，好奇大家不願當警察的原因。對此，網友們普遍認為警察風險高、薪資低、工時長等3因素，造成人們不願投身該行業。
考試院在前年通過草案，刪除警察人員考試身高限制，於去年考試開始適用，目的在於吸引更多優秀人才投身警政、消防及海巡工作，保障人民應考試服公職權及平等權，並滿足用人機關增補人力之需求。
一名網友在PTT發文，PO出近年來警察缺額人數的資料，從表中能得知，警察的原定缺額從110年的658人，逐年遞增到去年的2402人。原PO補充，警察錄取率已經高達了33%，等於3個人之中就有1人錄取。
原PO推測警察缺額高的原因在於少子化，雖然已經取消了身高限制，但缺額還是逐年遞增，認為未來甚至有可能也會取消「年齡限制」，對此詢問網友們的意見。
此文一出，許多網友將警察缺額高歸咎於風險高、薪資低，「是終身俸沒了，跟少子化無關」、「砍年金砍到正常人不去軍公教了」、「警察高危險行業錢又少」、「警察錢少事多離家遠又危險」、「錢少加班費又難報」、「這麼累薪水才那樣，誰想做」、「加班費那麼低」。
更有網友點出工時長的問題，「大半夜還要抓交通違規，很辛苦的工作」、「有看過班表，累死」、「一樣大夜班不如去賣肝」、「這種高壓工作高時數，薪水才五萬六萬」、「警察還要輪班啊，去科技業輪班就好」、「警消是固定輪三班，長期很傷身體」。
▪整理／小心罰錢！把握年前最後還書日 全台春節圖書館休館日期看這裡
▪學測閱卷提報931件違規 考生用化學結構式、座標畫笑臉都被扣一級分
▪「我有填嗎？」他錄取物理系懷疑是父偷改志願 入學後刻板印象大逆轉
▪司法特考生遭家人語言暴力…求助紓壓方法 網建議：物理區隔
▪只能選教職？頂大生迷茫「純數學系」畢業出路 建議跨域搭AI順風車
▪學測成績2月25日放榜…兒想重考家長喊「浪費時間」被勸：不是壞事
▪清大提醒「永遠不要相信新竹的交通」偷酸隔壁校？陽明交大笑回了
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。