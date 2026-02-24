錄取率高達33%！警察缺額仍創新高 網指3因素：不如去科技業輪班

快訊

一名網友查詢過近年來的資料，發現警察的缺額逐年遞增、錄取率更是高達33%。警察示意圖。 聯合報系資料照
警察作為人民保姆，有哪些權益是被忽視的呢？一名網友發文，稱他查詢過近年來的資料，發現警察的缺額逐年遞增、錄取率更是高達33%，好奇大家不願當警察的原因。對此，網友們普遍認為警察風險高、薪資低、工時長等3因素，造成人們不願投身該行業。

考試院在前年通過草案，刪除警察人員考試身高限制，於去年考試開始適用，目的在於吸引更多優秀人才投身警政、消防及海巡工作，保障人民應考試服公職權及平等權，並滿足用人機關增補人力之需求。

一名網友在PTT發文，PO出近年來警察缺額人數的資料，從表中能得知，警察的原定缺額從110年的658人，逐年遞增到去年的2402人。原PO補充，警察錄取率已經高達了33%，等於3個人之中就有1人錄取。

原PO推測警察缺額高的原因在於少子化，雖然已經取消了身高限制，但缺額還是逐年遞增，認為未來甚至有可能也會取消「年齡限制」，對此詢問網友們的意見。

此文一出，許多網友將警察缺額高歸咎於風險高、薪資低，「是終身俸沒了，跟少子化無關」、「砍年金砍到正常人不去軍公教了」、「警察高危險行業錢又少」、「警察錢少事多離家遠又危險」、「錢少加班費又難報」、「這麼累薪水才那樣，誰想做」、「加班費那麼低」。

更有網友點出工時長的問題，「大半夜還要抓交通違規，很辛苦的工作」、「有看過班表，累死」、「一樣大夜班不如去賣肝」、「這種高壓工作高時數，薪水才五萬六萬」、「警察還要輪班啊，去科技業輪班就好」、「警消是固定輪三班，長期很傷身體」。

