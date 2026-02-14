適度放鬆…橡皮筋心態備考 拚1年中雙榜

許文姬的父親是民政科公務員，站在第一線服務民眾。從小看父親幫助很多人，她認為公務員工作穩定、也能助人，「是職業也是志業」。她決定向父親看齊，報考高普考一般民政，大四開始準備，備考一年後，第一次考高普考的一般民政，便同時高中雙榜。

大學念外文系，「一般民政」對許文姬來說幾乎是全新的考科，為此，她設計了一套讀書節奏，周一到周五是強度高的苦讀時間，周六上午稍微放鬆、下午複習這一周讀的所有進度，周日則是放鬆和運動的日子。她認為，每天拚了命讀書，很容易倦怠，強度太高反而容易放棄。

「溫故知新」則是許文姬獨特的讀書秘訣。她不只讀今天的讀書進度，還會複習前一天的進度，以整體而非零碎的方式理解考科內容。此外，她強調「讀」書，學習知識不只用腦袋「想」、還會用嘴巴「讀」出來。她認為這是「自己教自己」，當可以用把學習的新知唸出來，代表自己懂了、可以用自己的方式理解。

上補習班坐「海景第一排」，也是許文姬獨特的備考祕訣。她喜歡補習班的「臨場感」，每天都會早起搶坐補習班第一排，為的是可以跟老師「眼神交會」，好讓自己上課更專注，老師也會從眼神中知道哪裡疑惑不理解、給予協助。

回思備考公職這一年，許文姬認為考生應該像「橡皮筋」，該緊張的時候緊張、該放鬆的時候放鬆。如果備考一整年考生時時刻刻都繃緊、缺乏適度放鬆，中後段就會出現瓶頸期想要放棄；太放鬆又很容易鬆懈下去，很難恢復原來的狀態。如何在放鬆和緊張之間拿捏得宜，是考生要準備的心理功課。