橡皮筋讀書法、搶第一排和老師「確認眼神」 她考一次就上高普考雙榜

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
許文姬。圖／許文姬提供
許文姬。圖／許文姬提供

許文姬父親是民政科公務員，站在第一線服務民眾。從小看父親幫助很多人，她認為公務員工作穩定、也能助人，「是職業也是志業」。她決定向父親看齊報考高普考一般民政，大四開始準備，備考一年後，第一次考高普考的一般民政，便同時高中雙榜。

大學念外文系，「一般民政」對許文姬來說幾乎是全新的考科，她只能用一年的時間準備，時間相當壓縮。她為自己設計一套讀書節奏，周一到周五是強度高的苦讀時間，周六上午稍微放鬆、下午複習這一周讀的所有進度，把每天讀到的知識全部融會貫通。週日則是許文姬放鬆和運動的日子，放下書本好好休息。她認為，每天拚了命念書很容易讀書倦怠，讀書強度太高反而容易放棄。

「溫故知新」則是許文姬獨特的讀書秘訣。她有每天的讀書進度，但每天不會只讀今天的讀書進度，而是把前一天的進度放進來複習，以整體而非零碎的方式理解考科內容。此外，她強調「讀」書—學習知識不只用腦袋「想」、還會用嘴巴「讀」出來；在課本中學到的知識先在腦海中想一遍、再用嘴巴念出來。她認為這是「自己教自己」，當你可以用把學習的新知唸出來，代表自己懂了、可以用自己的方式理解。

補習班坐「海景第一排」，也是許文姬獨特的備考秘訣。她喜歡補習班的「臨場感」，每天都會早起搶坐補習班第一排，為的是可以跟老師「眼神交會」。她表示，跟老師「確認過眼神」不只讓自己上課更專注，老師還會從你的眼神知道你哪裡疑惑不理解。下課討論時，老師便可以準確掌握你的讀書盲點給予協助。

回思備考公職這一年，許文姬認為考生應該像「橡皮筋」—該緊張的時候緊張、該放鬆的時候放鬆。如果備考一整年考生時時刻刻都繃緊、缺乏適度放鬆，中後段就會出現瓶頸期想要放棄；太放鬆又很容易鬆懈下去，很難恢復原來的狀態。如何在放鬆和緊張之間拿捏得宜，是考生要準備的心理功課。

