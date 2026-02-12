非執勤關鍵…監獄官、法警等3類科考試刪身高限制 115年起適用
繼警察、一般警察、海巡、移民及調查特考刪除身高限制後，考試院會今天刪除監獄官、法警及監所管理員等3類科身高規定，並自民國115年考試開始適用。
根據公務人員特種考試司法人員考試規則第7條附表三規定，監獄官與監所管理員類科有身高門檻限制，男性至少需165公分、女性160公分；法警部分，男性至少需155公分、女性需150公分以上。
考試院透過新聞稿表示，今天院會修正通過公務人員特種考試司法人員考試規則第7條附表三，及公務人員特種考試原住民族考試規則第6條附表十規定，刪除三等考試監獄官類科、四等考試法警、監所管理員類科體格檢查身高規定，並自115年考試開始適用。
考試院說明，用人機關司法院及法務部審酌社會環境變遷，法警、矯正人員勤務日益複雜多元，經通盤檢視工作所需職能，衡酌身高非執行勤務關鍵因素，相關工作職能需求可以透過其他方式強化補足，因此建議刪除司法人員及原住民族特考相關類科身高限制。
考試院指出，基於憲法保障人民應考試服公職權及平等權意旨，考量身高並非執行職務必要關鍵，繼警察、一般警察、海巡、移民及調查特考後，這次修正司法人員與原住民族特考2項考試規則，刪除3類科身高限制，以順應時代變遷，並吸引優秀人才投身相關工作。
考試院補充，115年司法人員特考預訂於4月28日至5月7日受理報名，8月8日至10日舉行考試；原住民族特考預訂於5月26日至6月4日受理報名，9月5日至6日舉行考試。相關期程請至考選部全球資訊網查詢。
