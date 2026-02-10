快訊

司法特考生遭家人語言暴力…求助紓壓方法 網建議：物理區隔

聯合新聞網／ 綜合報導
讀書環境和成果有很大關聯，若長期在不適合的環境下讀書，即使非常努力，能夠吸收的知識仍非常有限，也容易因外在壓力影響情緒，不只成績不理想，還可能導致心理疾病。

一名正在準備司法特考的考生在Dcard發文表示，家庭關係不好，礙於種種因素不方便搬出去，但家裡的語言暴力已經影響到自己備考了，希望尋求短暫舒緩家庭情緒壓力的方法。

許多過來人都建議盡量減少在家的時間，去咖啡廳或圖書館都好，「或許物理上做出區隔可以降低不舒服的感覺」，也有人建議可以多和朋友出去，或是找身心科、心理諮商聊聊。

為協助15歲至45歲民眾調適心理壓力與負面情緒，衛福部推出「青壯世代心理健康支持方案」，方案期間內可至配合的診所進行免費三次心理諮商，根據《聯合新聞網》報導，該方案雖有九成七學生支持，但實際使用率僅約二成，地理位置、費用、時間、預約不到、服務內容、認知差距、心理汙名、無病識感等，都是方案使用率低的可能原因。

