聽新聞
0:00 / 0:00
司法特考生遭家人語言暴力…求助紓壓方法 網建議：物理區隔
讀書環境和成果有很大關聯，若長期在不適合的環境下讀書，即使非常努力，能夠吸收的知識仍非常有限，也容易因外在壓力影響情緒，不只成績不理想，還可能導致心理疾病。
一名正在準備司法特考的考生在Dcard發文表示，家庭關係不好，礙於種種因素不方便搬出去，但家裡的語言暴力已經影響到自己備考了，希望尋求短暫舒緩家庭情緒壓力的方法。
許多過來人都建議盡量減少在家的時間，去咖啡廳或圖書館都好，「或許物理上做出區隔可以降低不舒服的感覺」，也有人建議可以多和朋友出去，或是找身心科、心理諮商聊聊。
為協助15歲至45歲民眾調適心理壓力與負面情緒，衛福部推出「青壯世代心理健康支持方案」，方案期間內可至配合的診所進行免費三次心理諮商，根據《聯合新聞網》報導，該方案雖有九成七學生支持，但實際使用率僅約二成，地理位置、費用、時間、預約不到、服務內容、認知差距、心理汙名、無病識感等，都是方案使用率低的可能原因。
【編輯推薦】
▪學測閱卷提報931件違規 考生用化學結構式、座標畫笑臉都被扣一級分
▪「我有填嗎？」他錄取物理系懷疑是父偷改志願 入學後刻板印象大逆轉
▪司法特考生遭家人語言暴力…求助紓壓方法 網建議：物理區隔
▪只能選教職？頂大生迷茫「純數學系」畢業出路 建議跨域搭AI順風車
▪學測成績2月25日放榜…兒想重考家長喊「浪費時間」被勸：不是壞事
▪5歲兒會算小四數學！「神童」教育最大關卡是人際關係 網：別跳級
▪清大提醒「永遠不要相信新竹的交通」偷酸隔壁校？陽明交大笑回了
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。