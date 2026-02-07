聽新聞
音樂系畢業跨界挑戰 拚1年半考上監所員

聯合報／ 本報記者陳宛茜
李品勳音樂系畢業，只準備一年半，便考上司法四等監所管理員。圖／李品勳提供
李品勳音樂系畢業，只準備一年半，便考上司法四等監所管理員。圖／李品勳提供

李品勳中山大學音樂系畢業，只準備了一年半，便考上司法四等監所管理員，不過他仍坦言自己「不是考試的料」，從小到大學科考試常拿最後一名。他想以自己的跨界成功挑戰的例子勉勵公職考生，只要有毅力，即使是截然不同的背景、完全沒關係的科系，最終都能夠圓夢。

母親是音樂老師，李品勳從小學音樂、一路念到音樂系。他雖然熱愛音樂，但也明白職場對音樂人並不友善，畢業後決定先跟現實社會妥協，找份穩定的工作，才能兼顧音樂的興趣。因父親曾經是監所管理員，他選擇考監所管理員。

第一次應考，他準備了五個多月便上考場，差一分就考上。他再接再厲，報名補習班視訊課程，終於在第二年圓夢。第一年只差一分落榜，讓李品勳更加患得患失，而他克服心魔的方式是「每天堅定一次自己做的決定 」。

「不要過度想像沒考上怎麼辦。」他建議考生與其擔憂不會考上，還不如改採「吸引力法則」，催眠、相信自己「一定會考上」。他也建議考生進了考場就不要再拿考前猜題，反而會更焦慮緊張，這時需要的是好好放鬆。

音樂人要背誦監獄學和犯罪學的法條，李品勳有獨特的祕訣。他會利用騎機車等紅燈的時間默背法條，發現善用發呆的時間背誦，比在圖書館硬背更容易記得，因為太高壓的環境反而不容易記憶。他也會利用「睡前彌留」的時刻背法條、不但效果好，還能夠引發睡意有助入眠，另也用時事讀法條，將身邊的事物或媒體看到的新聞融入犯罪心理學等理論，用實例驗證法條，有助理解與加深印象。

音樂系 中山大學 考公職 補習班 視訊
