善用吸引力法則考公職 音樂系畢業生一年半成功轉型監所管理員
李品勳中山大學音樂系畢業，只準備了一年半，便考上司法四等監所管理員。但他坦言自己「不是考試的料」，從小到大學科考試常拿最後一名。他想以自己的跨界成功挑戰的例子勉勵公職考生—只要有毅力，即使是截然不同的背景、完全沒關係的科系，最終都能圓夢。
母親是音樂老師，李品勳從小學音樂、一路念到音樂系。他熱愛音樂，但也明白職場對音樂人並不友善，畢業後決定先跟現實社會妥協，找到一份穩定的工作，才能兼顧音樂的興趣。因為父親曾經是監所管理員，他選擇考監所管理員。第一次應考，他準備了五個多月便上考場，差一分就考上。他再接再厲、報名補習班的視訊課程，終於在第二年圓夢。
第一年只差一分落榜，讓李品勳更加患得患失，擔心自己第二年是否還是會只差一分，「已經浪費一年了，第二年再考不上怎麼辦？」而他克服心魔的方式是「每天堅定一次自己做的決定 」。
「不要過度想像沒考上怎麼辦。」他建議考生與其擔憂不會考上，還不如改採「吸引力法則」—催眠、相信自己「一定會考上」。原本他認為自己第二次考試會吊車尾或備取，改採「吸引力法則」給自己滿滿信心後，他不但考上，成績還是前段班。他也建議考生進了考場就不要再拿考前猜題，「考前猜題反而會更焦慮緊張」，這時需要的是「好好放鬆」。
身為音樂人卻要背誦監獄學和犯罪學法條，李品勳有獨特的秘訣。他會利用騎摩托車等紅燈的時間默背法條，發現善用發呆的時間背誦、遠比在圖書館硬背更容易記得，因為太高壓的環境反而不容易記憶。他也會利用「睡前彌留」的時刻背法條，不但效果絕佳，還能夠引發睡意有助入眠。「用時事讀法條」也是李品勳的不二法門，他將身邊的事物或媒體看到的新聞融入犯罪心理學等理論，用實例驗證法條，有助理解與加深印象。
▪清大提醒「永遠不要相信新竹的交通」偷酸隔壁校？陽明交大笑回了
▪學測成績2月25日放榜…兒想重考家長喊「浪費時間」被勸：不是壞事
▪5歲兒會算小四數學！「神童」教育最大關卡是人際關係 網：別跳級
▪學測結束考多益有好處！高三生寒假衝刺聽力憂閱讀退步 網：看目標
▪公部門幼兒教具出現簡體字！員工憂孩子混淆 遭主管嗆「排外」
▪補習才考得上好大學？家長指重點是「額外補充能力」：學測考到骨頭裡
▪頂大生115學測「考好玩」的！家長憂拉高級分標準 網安慰：不影響
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言