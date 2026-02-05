快訊

銀價急漲掀套幣搶收潮 央行生肖紀念幣「一天一價」

威力彩今上看9.7億！4生肖財運爆發必需試試手氣 過年前搶當富翁

高雄預售豪宅2025年竟「0成交」！網酸：4000萬不如買透天

115年警察、國安、移民行政特考等考試 6月13日起舉行

中央社／ 台北5日電

考試院院會今天通過，民國115年公務人員特種考試警察人員、一般警察人員、國家安全局國家安全情報人員及移民行政人員考試，6月13日至14日舉行，另於6月15日舉行警察特考三等考試外事警察人員類別外語口試。

考試院透過新聞稿表示，這4項考試除警察特考三等考試外事警察人員類別、一般警察特考第二試、國安特考第二試及第三試、移民特考第二試及第三試集中於台北考區應試外，其餘考試都分設台北、台中、台南、高雄、花蓮、台東等6考區舉行。

針對4項考試類科組別及暫定需用名額，考試院表示，警察特考方面，三等考試設行政警察人員等13類別組共319名、四等考試設行政警察人員等5類別組共2051名，合計2370名。

考試院說，一般警察特考部分，二等考試設刑事警察人員數位鑑識組等3類別組共3名、三等考試設行政警察人員等6類別組共49名、四等考試設行政警察人員等4類別組共2350名，合計2402名。

考試院指出，國安特考三等考試設政經組（選試英文）等6組別共30名；移民特考方面，二等考試設移民行政類科7名、三等考試設移民行政類科一般組（選試英文）等7類科組共123名、四等考試設移民行政類科34名，合計164名。

考試院表示，自今年起，警察特考、一般警察特考三等考試外事警察人員類別、移民特考二等及三等考試應考資格，都增加採認培力英語檢定測驗，移民特考英檢成績採計年限放寬為5年；另移民特考三等考試增設資訊組，並調整各等別考試應試專業科目及取消體格檢查身高限制。

考試院說，這4項考試相關報考資訊，考選部將自2月24日起載明於應考須知（https://wwwc.moex.gov.tw/main/exam/wFrmExamDetail.aspx?c=115060https://wwwc.moex.gov.tw/main/exam/wFrmExamDetail.aspx?c=115060），並預訂於3月10日至19日開放透過國家考試網路報名資訊系統報名。

警察 移民 考試院
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

黃國昌：綠對付李貞秀只是起手式 用國安法辦也不會驚訝

移民工文學獎得主 越南教授：台灣剛強抗中為受祝之島

美明州掃蕩非法移民釀命案 川普政府撤離700名執法人員

ICE激烈執法惹爭議 移民官員將配備隨身攝影機

相關新聞

宜大「花東土木人才培訓學分班」名師授課 對接國考

為緩解東部地區土木工程人才荒，落實高等教育資源在地化，國立宜蘭大學與行政院公共工程委員會強強聯手啟動「115年度花東土木...

非執勤關鍵因素…調查局調查人員考試刪身高限制 115年起適用

因應法務部調查局數位鑑識實務需要，另衡量身高已非執勤關鍵，考試院會今天修正通過相關考試規則，法務部調查局調查人員考試刪除...

今年起外交、警察等四類國考 培力英檢納入採認

考試院會今通過公務員特考外交領事及外交行政人員、國際經濟商務人員、警察人員、一般警察人員考試規則修正草案，將4項考試應考...

年逾50勇闖公職考場 她靠一能力「把考試當工作」兩個月考上死亡之組

一般人總以為高普考是年輕人的戰場，中年人重回考場很難拿到好成績。吳秀卿卻在50歲之後考普考，還是競爭最激烈的「死亡之組」...

考試院調高部分警察機關職務等階 刑事局新增「詐欺防制中心主任」

為配合警政署所屬機關業務需求，考試院今天通過部分中央警察機關職務等階表修正。考試院表示，其中調高督察長等職務等階，以建構...

警專特考班結業 劉世芳期勉為國家社會貢獻心力

警專今天舉行特考班結業典禮，共1919人結業，內政部長劉世芳表示，政府推動「全社會防衛韌性」，警消都是支撐社會韌性不可或...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。