115年警察、國安、移民行政特考等考試 6月13日起舉行
考試院院會今天通過，民國115年公務人員特種考試警察人員、一般警察人員、國家安全局國家安全情報人員及移民行政人員考試，6月13日至14日舉行，另於6月15日舉行警察特考三等考試外事警察人員類別外語口試。
考試院透過新聞稿表示，這4項考試除警察特考三等考試外事警察人員類別、一般警察特考第二試、國安特考第二試及第三試、移民特考第二試及第三試集中於台北考區應試外，其餘考試都分設台北、台中、台南、高雄、花蓮、台東等6考區舉行。
針對4項考試類科組別及暫定需用名額，考試院表示，警察特考方面，三等考試設行政警察人員等13類別組共319名、四等考試設行政警察人員等5類別組共2051名，合計2370名。
考試院說，一般警察特考部分，二等考試設刑事警察人員數位鑑識組等3類別組共3名、三等考試設行政警察人員等6類別組共49名、四等考試設行政警察人員等4類別組共2350名，合計2402名。
考試院指出，國安特考三等考試設政經組（選試英文）等6組別共30名；移民特考方面，二等考試設移民行政類科7名、三等考試設移民行政類科一般組（選試英文）等7類科組共123名、四等考試設移民行政類科34名，合計164名。
考試院表示，自今年起，警察特考、一般警察特考三等考試外事警察人員類別、移民特考二等及三等考試應考資格，都增加採認培力英語檢定測驗，移民特考英檢成績採計年限放寬為5年；另移民特考三等考試增設資訊組，並調整各等別考試應試專業科目及取消體格檢查身高限制。
考試院說，這4項考試相關報考資訊，考選部將自2月24日起載明於應考須知（https://wwwc.moex.gov.tw/main/exam/wFrmExamDetail.aspx?c=115060https://wwwc.moex.gov.tw/main/exam/wFrmExamDetail.aspx?c=115060），並預訂於3月10日至19日開放透過國家考試網路報名資訊系統報名。
▪公部門幼兒教具出現簡體字！員工憂孩子混淆 遭主管嗆「排外」
▪補習才考得上好大學？家長指重點是「額外補充能力」：學測考到骨頭裡
▪頂大生115學測「考好玩」的！家長憂拉高級分標準 網安慰：不影響
▪搶救行政大逃亡！竹縣宣布加碼校園行政獎金 每月有感增1千至3千元
▪ChatGPT、Gemini挑戰115學測 這款AI「幾乎全對」根本是學霸
▪不只考生覺得難！學測國文題目作者本人「也想很久」 重量級身分曝
▪成績未出…學測生想考牙醫系已「預備重考」遭反對 網建議：還有分科
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言