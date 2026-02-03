快訊

宜大「花東土木人才培訓學分班」名師授課 對接國考

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
國立宜蘭大學與行政院公共工程委員會聯手啟動「115年度花東土木工程人才培訓學分班」，邀請名師前往花蓮授課。圖／學校提供
國立宜蘭大學與行政院公共工程委員會聯手啟動「115年度花東土木工程人才培訓學分班」，邀請名師前往花蓮授課。圖／學校提供

為緩解東部地區土木工程人才荒，落實高等教育資源在地化，國立宜蘭大學與行政院公共工程委員會強強聯手啟動「115年度花東土木工程人才培訓學分班」報名，該校代表與工程會昨天前往台東縣政府拜會副縣長王志輝，決定透過學術資源挹注，共同深耕花東、培育在地專業人才，以利提升工程執行品質與效率。

受限地理交通與在地大專院校科系設置缺口，花東地區長期面臨土木人才斷層。以114年度為例，高普考26名職缺，最後只分發6名，缺口極大。宜大表示，這次計畫填補此一缺口，為有志投身工程公職的在地青年鋪設一條通往專業的捷徑。

宜大說明課程最大亮點是把國家級學術資源直接帶入花東，聘請具豐富實務經驗的專任教授前往花蓮授課，師資陣容包含榮登史丹佛大學「全球前 2% 頂尖科學家（World's Top 2% Scientists）」重量級學者鄭安與林威廷教授授課，學員無須奔波即可汲取國際前瞻工程技術與知識。

計畫由工程會經費支持，全年開設兩期課程，內容涵蓋三大關鍵領域，以符合「國考應試」與「實務證照」需求：

●結構領域：囊括土壤力學、結構學、材料力學及鋼筋混凝土學，奠定紮實力學基礎。

●施工領域：涵蓋工程材料、測量學及營建管理，強化現場實務知能。

●公務領域：鎖定職業安全衛生法規與政府採購法，培養具備法治觀念的工程專才。

規劃友善的進修配套，包含交通極便：上課地點位於「台鐵花蓮東區訓練所」，距花蓮火車站步行僅3分鐘，降低台東與花蓮學員的通勤負擔；實質獎勵：凡修習「結構」與「施工」領域課程，取得學分且具備國家考試應試資格者，將退還50%學分費作為獎勵金；彈性學制：課程安排在平日夜間及周六，兼顧工作與進修。

第一期報名2月2日至3月13日，上課時間3月23日至7月24日。第二期報名：5月25日至7月17日，上課時間7月27日至11月27日，線上報名：https://ccsys.niu.edu.tw/Exam/LSMTOLL/，諮詢專線：國立宜蘭大學教務處進修推廣組（03） 9317052林郁庭。

國立宜蘭大學與行政院公共工程委員會聯手啟動「115年度花東土木工程人才培訓學分班」。圖／學校提供
國立宜蘭大學與行政院公共工程委員會聯手啟動「115年度花東土木工程人才培訓學分班」。圖／學校提供

花蓮 宜蘭大學 台東

宜大「花東土木人才培訓學分班」名師授課 對接國考

