快訊

京星港式飲茶青菜驚見「蟑螂屍」 北市衛生局到場又見小強現蹤

股價連跌外資卻是連買！買超群創竟達9.7萬張 同時轉買友達3.9萬張

影／海鯤艦完成首度潛航測試 出海8小時安全返港

非執勤關鍵因素…調查局調查人員考試刪身高限制 115年起適用

中央社／ 台北29日電
考試院表示，法務部調查局審酌社會環境變遷，衡酌身高不是執行勤務關鍵因素，因此刪除體格檢查身高限制。本報資料照片
考試院表示，法務部調查局審酌社會環境變遷，衡酌身高不是執行勤務關鍵因素，因此刪除體格檢查身高限制。本報資料照片

因應法務部調查局數位鑑識實務需要，另衡量身高已非執勤關鍵，考試院會今天修正通過相關考試規則，法務部調查局調查人員考試刪除身高限制，三等考試資訊科學組修正部分應試專業科目，自民國115年考試開始適用。

公務人員特種考試法務部調查局調查人員考試規則第6條附表三原先規定，男性身高不及155公分、女性身高不及150公分，為體格檢查不合格。

考試院透過新聞稿表示，考試院會今天修正通過公務人員特種考試法務部調查局調查人員考試規則第10條、第5條附表二、第6條附表三規定。

考試院說，用人機關法務部調查局為因應資安事件調查及數位鑑識實務工作所需，相關人員需熟悉各作業系統底層技術與應用等基礎知能，以利投入資訊安全調查實務工作，因此將三等考試資訊科學組應試專業科目「系統分析與設計」修正為「作業系統及系統程式」。

考試院表示，法務部調查局審酌社會環境變遷，衡酌身高不是執行勤務關鍵因素，相關工作職能需求可透過其他方式強化補足、或篩汰不適任人員，因此刪除體格檢查身高限制。

考試院指出，115年調查特考預訂於4月28日至5月7日受理報名，8月8日至9日舉行考試。

法務部 考試院

延伸閱讀

政院拍板修正刑法 未成年性侵案20歲前不計追訴期　

司改會控記者林宸佑涉國安法案洩密 法務部說話了

一審檢察長6缺額12人爭搶 「台獨打手幫凶」檢察官也入列

考試院調高部分警察機關職務等階 刑事局新增「詐欺防制中心主任」

相關新聞

非執勤關鍵因素…調查局調查人員考試刪身高限制 115年起適用

因應法務部調查局數位鑑識實務需要，另衡量身高已非執勤關鍵，考試院會今天修正通過相關考試規則，法務部調查局調查人員考試刪除...

今年起外交、警察等四類國考 培力英檢納入採認

考試院會今通過公務員特考外交領事及外交行政人員、國際經濟商務人員、警察人員、一般警察人員考試規則修正草案，將4項考試應考...

年逾50勇闖公職考場 她靠一能力「把考試當工作」兩個月考上死亡之組

一般人總以為高普考是年輕人的戰場，中年人重回考場很難拿到好成績。吳秀卿卻在50歲之後考普考，還是競爭最激烈的「死亡之組」...

考試院調高部分警察機關職務等階 刑事局新增「詐欺防制中心主任」

為配合警政署所屬機關業務需求，考試院今天通過部分中央警察機關職務等階表修正。考試院表示，其中調高督察長等職務等階，以建構...

警專特考班結業 劉世芳期勉為國家社會貢獻心力

警專今天舉行特考班結業典禮，共1919人結業，內政部長劉世芳表示，政府推動「全社會防衛韌性」，警消都是支撐社會韌性不可或...

植物診療師考試及格率55% 今年5月12日起受理報名

考選部今在考試院會專案報告「植物診療師考試首次辦理情形」，去年報考1253人，到考1159人，到考率92.50%；並於同...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。