非執勤關鍵因素…調查局調查人員考試刪身高限制 115年起適用

因應法務部調查局數位鑑識實務需要，另衡量身高已非執勤關鍵，考試院會今天修正通過相關考試規則，法務部調查局調查人員考試刪除身高限制，三等考試資訊科學組修正部分應試專業科目，自民國115年考試開始適用。

公務人員特種考試法務部調查局調查人員考試規則第6條附表三原先規定，男性身高不及155公分、女性身高不及150公分，為體格檢查不合格。

考試院透過新聞稿表示，考試院會今天修正通過公務人員特種考試法務部調查局調查人員考試規則第10條、第5條附表二、第6條附表三規定。

考試院說，用人機關法務部調查局為因應資安事件調查及數位鑑識實務工作所需，相關人員需熟悉各作業系統底層技術與應用等基礎知能，以利投入資訊安全調查實務工作，因此將三等考試資訊科學組應試專業科目「系統分析與設計」修正為「作業系統及系統程式」。

考試院表示，法務部調查局審酌社會環境變遷，衡酌身高不是執行勤務關鍵因素，相關工作職能需求可透過其他方式強化補足、或篩汰不適任人員，因此刪除體格檢查身高限制。

考試院指出，115年調查特考預訂於4月28日至5月7日受理報名，8月8日至9日舉行考試。