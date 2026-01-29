今年起外交、警察等四類國考 培力英檢納入採認

快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
考試院今舉行院會。圖／考試院提供
考試院會今通過公務員特考外交領事及外交行政人員、國際經濟商務人員、警察人員、一般警察人員考試規則修正草案，將4項考試應考資格的英語檢定測驗種類增列培力英語能力檢定測驗（BESTEP），並自2026年考試開始適用。　　

考試院表示，依考選部2024年8月30日舉行研商會議結論，外交、國際經濟商務人員考試，以及警察及一般警察人員考試的三等考試外事警察人員類別考試，其應考資格英檢測驗種類增列培力英語能力檢定測驗，由現行8種英檢測驗增加為9種。

考試院表示，2026年警察及一般警察人員考試預訂於3月10日至19日受理報名，6月13日至15日舉行考試；外交及國際經濟商務人員考試預訂於5月26日至6月4日受理報名，9月5日至6日舉行考試。有意報考者留意報名時程，踴躍報考

