年逾50勇闖公職考場 她靠一能力「把考試當工作」兩個月考上死亡之組

一般人總以為高普考是年輕人的戰場，中年人重回考場很難拿到好成績。吳秀卿卻在50歲之後考普考，還是競爭最激烈的「死亡之組」—一般行政組，卻只花了兩個月備考便考上。她表示，這個年紀雖然記憶力衰退，卻累積了年輕人所缺乏的社會資歷，「理解力比記憶力好」。而這個年紀的人大多有一定的穩定度與學經歷，她認為，若政府單位能夠有多一些熟齡族加入，在政策上的執行以及第一線對民眾的服務品質如親切感、同理心，也會大為提升。

吳秀卿赴美留學多年，返台後擔任研究人員。十年前父母邀她共住，因為研究人員長期熬夜做研究，她開始嚮往朝九晚五的公職生涯，晚上可以多陪陪年邁的父母親。當時她向補習班購買課程準備公職考試，考高考卻未能一舉奪榜。之後她接下許多國內外翻譯，工作繁忙便暫時放下考公職的夢想。一直到去年四月，熬夜情況加劇而父母更需要陪伴，她下定決心重上考場，購買補習班高普考奪榜特訓班，用兩個月的時間全力衝刺。

年過半百無法避免記憶力衰退，吳秀卿說她讀課本完全依靠「理解力」，先了解課或題庫書內容，再將內容轉換成自己的語言作答。此外，因為時間有限，她的準備技巧是採80/20法則，亦即勤讀課本20%最重要主題內容且勤練考古題，以利在考場上回答80%考題。而她每讀完一個主題，立即回憶並簡潔地寫出該主題的重點。

面對「記憶力不如年輕人」的挑戰，吳秀卿也想出獨門訣竅—一邊走路一邊讀書。在各考科之間的準備時間，她選擇既可紓解壓力又能讓頭腦清醒的方式，一邊走路一邊複習下個考試科目的重點內容。她發現「走路讀書法」特別適合記憶，笑說實踐時，「同學還會自動閃開」。而她雖然只用兩個月時間全力衝刺，但也只讀周一到週五、每天上午九時讀到下午五時，將準備考試「當作是一份工作來看待」。但這段時間不理會任何人、不看手機，頭腦排空全心專注準備。

多年留學美國，吳秀卿自知中文作文能力不好，每日勤練國文科測驗題考古題，確保獲得測驗題滿分20分。而參加補習班的模擬考試，讓她知道寫作文時若列舉自己的例子並不吃香；因為對閱卷者而言，典範人物、重大社會事件，更能令人印象深刻。這也是她將多年累積的社會經驗發揮於考場上的絕佳機會。

對非本科學生來說，政治學相當抽象。吳秀卿認為，政治學的「申論題」部分，考官希望看到考生對試題的詮釋，而非千篇直律的作答內容。因此她統整近三年的時事題以及基礎試題，針對每題試題以條列式方式寫出解題方向(包括前言與大、小標題)且重複複習。

大部分考生並不重視「法學知識與英文」，吳秀卿卻認為這是最容易得分的科目。她每天聽完法學緒論與憲法的課程後立即進行線上自我測驗，針對答錯的題目找出解答再重做。準備「行政學概要」時，她針對課表所列出的當日主題努力閱讀課本，每日定時自我測驗50題、針對錯誤題目在課本上找出解答，再將考過的50題全部重新考過，反覆考到達到所設定的上榜目標分數。

