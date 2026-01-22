快訊

考試院調高部分警察機關職務等階 刑事局新增「詐欺防制中心主任」

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
考試院會今日修正通過部分中央警察機關職務等階表，調高督察長等職務等階，以建構更合宜的職務結構。圖／考試院提供
考試院會今日修正通過部分中央警察機關職務等階表，調高督察長等職務等階，以建構更合宜的職務結構。圖／考試院提供

為配合警政署所屬機關業務需求，考試院今天通過部分中央警察機關職務等階表修正。考試院表示，其中調高督察長等職務等階，以建構合宜職務結構；另外，針對刑警局設立「詐欺犯罪防制中心」，這次也配合增置「詐欺犯罪防制中心主任」。

考試院院會今日修正通過內政部警政署所屬刑事警察局、航空警察局、國道公路警察局、保安警察第一至第七總隊及鐵路警察局等11個機關所適用的5個警察官職務等階表，這次修正主要為提升督察長職務等階、調整首長等部分職務等階的下限。

考試院指出，警察機關的督察長主要是督導外勤業務，屬勤務幕僚長，主任秘書則是綜理行政業務，屬業務幕僚長，二者職責程度相當，為配合相關機關業務的需求，建構雙幕僚長制，所以提升相關機關督察長職務等階，使其與主任秘書一致。

另部分機關的首長、副首長及主任秘書等職務，原多跨列3個等階，考量實務上這些職務多以最高等階派任，以及為建構更合宜的職務結構，將航空警察局、國道公路警察局、保安警察第一及第二總隊的首長，以及各機關（不含刑事警察局）的副首長、主任秘書等職務的等階下限調高一個等階，例如航空警察局的局長，由原列「警監四階至二階」，調整為「警監三階至二階」。

考試院提到，為提升我國打擊詐欺犯罪效能，刑事警察局設立一級單位「詐欺犯罪防制中心」，專責辦理詐欺危害防制相關工作。因此這次配合修正該局所適用的職務等階表，增置「詐欺犯罪防制中心主任」，其職務等階列「警正一階至警監三階」，以利其指揮監督。

考試院表示，透過這次5個警察官職務等階表的調整，將使中央警察機關相關職務等階的結構，更加符合其實際勤務所需，充分發揮其應有功能。

警察 考試院

相關新聞

警專特考班結業 劉世芳期勉為國家社會貢獻心力

警專今天舉行特考班結業典禮，共1919人結業，內政部長劉世芳表示，政府推動「全社會防衛韌性」，警消都是支撐社會韌性不可或...

植物診療師考試及格率55% 今年5月12日起受理報名

考選部今在考試院會專案報告「植物診療師考試首次辦理情形」，去年報考1253人，到考1159人，到考率92.50%；並於同...

根據腦波狀態準備應考科目 他用睡前滑手機療癒法兩年考取會計師

蔡昌鈺大學、研究所唸的都是會計，但他其實是大二考上計帳士後，才真正對會計師這個職業產生興趣。他大四開始備考會計師，花了兩...

3階段運用腦力 2年考取會計師

蔡昌鈺大學、研究所念的都是會計，但他其實是大二考上計帳士後，才真正對會計師這個職業產生興趣。他大四開始備考會計師，花了兩...

善用「理工腦」考上公職死亡之組 她重整法條標籤分類大學畢業就上榜

陳昱潔對自己的未來很有想法，設定目標便努力達成。她大三便決定畢業後從事公職，開始報名補習班準備考公職。第二次考公職，她便...

