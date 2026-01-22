考試院調高部分警察機關職務等階 刑事局新增「詐欺防制中心主任」
為配合警政署所屬機關業務需求，考試院今天通過部分中央警察機關職務等階表修正。考試院表示，其中調高督察長等職務等階，以建構合宜職務結構；另外，針對刑警局設立「詐欺犯罪防制中心」，這次也配合增置「詐欺犯罪防制中心主任」。
考試院院會今日修正通過內政部警政署所屬刑事警察局、航空警察局、國道公路警察局、保安警察第一至第七總隊及鐵路警察局等11個機關所適用的5個警察官職務等階表，這次修正主要為提升督察長職務等階、調整首長等部分職務等階的下限。
考試院指出，警察機關的督察長主要是督導外勤業務，屬勤務幕僚長，主任秘書則是綜理行政業務，屬業務幕僚長，二者職責程度相當，為配合相關機關業務的需求，建構雙幕僚長制，所以提升相關機關督察長職務等階，使其與主任秘書一致。
另部分機關的首長、副首長及主任秘書等職務，原多跨列3個等階，考量實務上這些職務多以最高等階派任，以及為建構更合宜的職務結構，將航空警察局、國道公路警察局、保安警察第一及第二總隊的首長，以及各機關（不含刑事警察局）的副首長、主任秘書等職務的等階下限調高一個等階，例如航空警察局的局長，由原列「警監四階至二階」，調整為「警監三階至二階」。
考試院提到，為提升我國打擊詐欺犯罪效能，刑事警察局設立一級單位「詐欺犯罪防制中心」，專責辦理詐欺危害防制相關工作。因此這次配合修正該局所適用的職務等階表，增置「詐欺犯罪防制中心主任」，其職務等階列「警正一階至警監三階」，以利其指揮監督。
考試院表示，透過這次5個警察官職務等階表的調整，將使中央警察機關相關職務等階的結構，更加符合其實際勤務所需，充分發揮其應有功能。
