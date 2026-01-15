警專特考班結業 劉世芳期勉為國家社會貢獻心力

警專今天舉行特考班結業典禮，共1919人結業，內政部長劉世芳表示，政府推動「全社會防衛韌性」，警消都是支撐社會韌性不可或缺的關鍵，勉勵大家為國家社會貢獻心力。

台灣警察專科學校透過新聞稿表示，今天舉行113年特考班結業典禮，包括行政警察1176名和消防警察743名結業，劉世芳親自主持，並頒發各教授班結業成績第一名的獎狀給41名優秀學員。

另外，包括警政署長張榮興、消防署長蕭煥章也都出席與會。

劉世芳致詞表示，感謝學員家長願意讓子女投身服務於國家社會的警消公職，期勉學員在警消服務是件十分有意義的工作，像是去年的颱風丹娜斯風災時，尚未任職在成功嶺受替代役訓練的警專同學已投入受風災民眾的家園整理。

另外，颱風樺加莎來臨時，也是大家第一時間走入大街小巷請民眾撤離，雖然工作辛苦，但是每次任務完成時，大家心裡的滿足，並不是長官的肯定，而是實地幫助人民後確實的心理感受。

劉世芳說，勉勵學員未來投入各單位能關懷、照顧民眾，為國家社會貢獻心力，並提醒大家保持當初從警、消的初衷。

她提到，政府推動「全社會防衛韌性」，強調社會在面對災害、緊急事件及各類威脅時的整體韌性與應變能力。警察、消防工作正是這股力量的核心，無論是在維護治安、災害防救，還是緊急應變現場，專業判斷、技術能力與協作精神，都是支撐社會韌性不可或缺的關鍵。

最後，典禮中所有結業學員向隊職官及全體師長行謝師禮，衷心感謝所有辛勤奉獻的教官教師。