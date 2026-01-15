快訊

花蓮原民警察上山打獵走火誤擊如廁友人！失血過多身亡

凶宅能買嗎？命理師解惑：把握「兩原則」可以撿便宜

好到破表！台積電去年第四季EPS達19.5元優於預期、毛利率為62.3%

聽新聞
0:00 / 0:00

植物診療師考試及格率55% 今年5月12日起受理報名

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國家考場。記者侯永全／攝影
國家考場。記者侯永全／攝影

考選部今在考試院會專案報告「植物診療師考試首次辦理情形」，去年報考1253人，到考1159人，到考率92.50%；並於同年10月15日榜示，及格643人，及格率55.48%。今年的植物診療師考試預定5月12日至21日受理報名，8月15日至16日在台北、台中、高雄考試。

考選部指出，2024年8月7日由總統公布植物診療師法後，考選部加速研擬考試規則草案，由考試院於去年4月15日訂定發布專門職業及技術人員高等考試植物診療師考試規則，並決定於同年8月16日至17日舉行考試，展現考試機關積極任事的精神，與會考試委員皆表示肯定。

考選部說明，植物診療師是第一線農民所需要的受過嚴謹訓練、能於關鍵期迅速診斷問題並提出兼顧效益與安全的管理方案之專業人員。

依植物診療師法規定，領有植物診療師證書者，得執行植物有害生物鑑定報告、植物疫病蟲害之診斷書、防治意見書及相關植物健康證明文件之簽證業務，並可辦理植物有害生物之診斷及鑑定；植物特定有害生物之監測及調查；植物有害生物綜合防治技術、藥劑與資材使用之指導及推廣；植物生理障礙之診斷及治療；以及其他法規規定由植物診療師辦理業務。

考選部表示，去年首次舉辦的植物診療師考試，報考1253人，到考1159人，到考率92.50%，顯示報考者積極準備應試；並於同年10月15日榜示，及格643人，及格率55.48%，這些專業人才將深入第一線田間，輔導農民精準用藥、安全生產，以及植物診斷治療服務。

今年的植物診療師考試預定於5月12日至21日受理報名，8月15日至16日在台北、台中、高雄3考區舉行考試，考選部表示，請有意取得植物診療師執業證照者把握機會；同時，應屆畢業生也可先報名，取得「附條件暫准應試」資格，在考試前一日繳驗畢業證書，即可入場應試。

農民 考試院 植物診療師法

延伸閱讀

經濟部新人令！陳國軒升任產發署副署長 李佳瑾升任中企署副署長

居家訪視到資訊化精準用藥 新北12位藥師獲貢獻獎

辣妹DIY「車禍斷腿」診斷書想暫緩入獄 反讓刑期加好加滿至10年

明年起高考英檢採認年限變5年內 增「培力」納測驗種類

相關新聞

植物診療師考試及格率55% 今年5月12日起受理報名

考選部今在考試院會專案報告「植物診療師考試首次辦理情形」，去年報考1253人，到考1159人，到考率92.50%；並於同...

根據腦波狀態準備應考科目 他用睡前滑手機療癒法兩年考取會計師

蔡昌鈺大學、研究所唸的都是會計，但他其實是大二考上計帳士後，才真正對會計師這個職業產生興趣。他大四開始備考會計師，花了兩...

3階段運用腦力 2年考取會計師

蔡昌鈺大學、研究所念的都是會計，但他其實是大二考上計帳士後，才真正對會計師這個職業產生興趣。他大四開始備考會計師，花了兩...

善用「理工腦」考上公職死亡之組 她重整法條標籤分類大學畢業就上榜

陳昱潔對自己的未來很有想法，設定目標便努力達成。她大三便決定畢業後從事公職，開始報名補習班準備考公職。第二次考公職，她便...

善用理工腦 她考上普考「死亡之組」

陳昱潔大三便決定畢業後從事公職，開始補習準備，第二次考公職，便考上競爭激烈被稱為「死亡之組」的「一般行政」組，大學畢業便...

徵人！士林地檢署今起招考檢察官助理 月薪5萬起...每年考核調薪

為配合法務部推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」，並因應詐欺及重大複雜案件犯罪手法日益翻新，士林地檢署持續強化偵查人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。