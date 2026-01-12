考試院：公教人員停砍年金法案「生效日」之後適用 之前則適用舊法

總統府已公布公務人員退休資遣撫卹法第37條、第38條，亦即在野停砍年金法案，退休金所得替代率回到112年水準。考試院秘書長劉建忻12日在立法院司法及法制委員會上表示，該法案是在12月28日生效，因該修正案並沒有追溯生效條文，因此生效日之後適用退休金維持112年水準，生效日之前則退休金則依舊法。

劉建忻、銓敘部長施能傑12日赴立法院司法及法制委員會進行「立法院通過之警、消、公、教退休金改革法案之具體執行措施」專題報告。國民黨立委翁曉玲質詢，公務人員退休資遣撫卹法已修法通過，為何113年、114年已退休公教人員仍被扣退休金？為何不返還？劉建忻表示，關鍵在生效日，生效日之前適用舊法，生效日之後適用新法。

銓敘部書面報告表示，退撫法第37條、第38 條及第67條修正條文已於12月28日生效，因此，退休公務人員於法律生效「114 年12月28日以後」之退休所得替代率，應依修正後規定，改以退撫法附表三所列112年1月1 日至112年12月31日之退休所得替代率上限認定；至於法律生效「114年12月27日以前」之退休所得替代率則仍應依原規定辦理。

劉建忻表示，因為退休金計算系統須重新修正，約須半年時間，之後才會發出審定函。他表示，系統修訂需要半年時間，是參考107年年改等經驗，並且給予同仁合理執行期間，不是故意拖延。

他表示，退撫法第37條、第38 條及第67條修正條文，將使退撫基金提前用罄，考試院難以順遂推行使基金永續之憲定職掌，因此已向憲法法庭提出釋憲及暫時處分之聲請。他表示，聲請釋憲與退休金系統修正及重新審定，是兩件事，並同時進行，最後依釋憲結果執行。

依銓敘部規畫，114 年12月27日以前已審定之退休案，近18萬已退休公務人員之退休所得替代率尚需重新審定，銓敘部刻正依新修正規定進行相關作業系統調整，時程推估約需半年，因此在完成重新審定之前，暫先依原規定發給退休金，待相關系統修正完成，即據以重新審定退休人員每月退休(職)所得，再依規定辦理。

至於114 年12月28日以後審定之退休案，將以退撫法附表三所列112年1月1日至112年12月31日之退休所得替代率上限審定退休所得替代率，至於每月退休(職)所得部分，亦須配合調整資訊系統始得計算，基於作業之一致性，故亦暫依原規定給與標準核計，再配合系統修下作業時程，併同依規定辦理。

對於考試院採取「生效日之前退休金計算適用舊法，生效日之後適用新法」之作法，翁曉玲批考試院曲解立法原意，立法原意是要適用所有退休公教人員，包括113年、114年退休公教人員，其退休所得替代率回復到112年水準。

對此，劉建忻表示，通過修正案並未有訂追溯日期，若要將113年、114年退休公教人員納入適用，應在條文中表達。