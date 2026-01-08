115年大地工程、食品技師等13類科考試 6/6登場

快訊

中央社／ 台北8日電

考試院院會今天通過，民國115年專門職業及技術人員高等考試大地工程技師考試分階段考試（第一階段考試）、驗船師、第一次食品技師考試等13類科考試，訂於6月6日至7日分別在台北、台中及高雄3考區同時舉行。

考試院透過新聞稿表示，院會今天通過，115年專門職業及技術人員高等考試大地工程技師考試分階段考試（第一階段考試）、驗船師、第一次食品技師考試、高等暨普通考試消防設備人員考試、普通考試地政士、專責報關人員、保險代理人保險經紀人及保險公證人考試，115年6月6日至7日舉行。

考試院說明，這項考試的高等考試設大地工程技師（一）（應大地工程技師第一階段考試）、驗船師、食品技師、消防設備師等4類科；普通考試設消防設備士、地政士、專責報關人員、財產保險代理人、人身保險代理人、財產保險經紀人、人身保險經紀人、一般保險公證人、海事保險公證人等9類科。

考試院說，這13類科涵蓋工程、海事、食安、消防、不動產、報關及保險等各項民生領域，將為國家社會甄補維護公共利益及人民生命、財產與安全的專技生力軍，投入各項專業行列。

考試院表示，有關這項考試各類科應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與及格方式等，都依照各該考試規則辦理，相關資訊將自今年2月10日起載明於應考須知及考選部全球資訊網（https://wwwc.moex.gov.tw/main/exam/wFrmExamDetail.aspx?c=115050https://wwwc.moex.gov.tw/main/exam/wFrmExamDetail.aspx?c=115050），並預訂於2月24日起至3月5日開放透過國家考試網站報名資訊系統報名。

