善用「理工腦」考上公職死亡之組 她重整法條標籤分類大學畢業就上榜
陳昱潔對自己的未來很有想法，設定目標便努力達成。她大三便決定畢業後從事公職，開始報名補習班準備考公職。第二次考公職，她便考上競爭激烈被稱為「死亡之組」的「一般行政」組，大學畢業便應屆考取今年度普考的一般行政。她表示，一開始就只給自己兩年的備考時間，如果第二次沒考上就放棄，破釜沉舟的決心，讓她順利無縫接軌公職、解鎖人生第一階段的目標。
⭐2025總回顧
大學念的是生醫系的資訊工程組。陳昱潔發現自己喜歡的是生物，但大一大二念的課程都偏理工。大二升大三時她開始思考未來、探索畢業後職業的可能。教授告訴她，相關工作要不是寫程式、要不是要做銷售醫材的業務，都不是她喜歡的工作。她因此決定報考公職，打算畢業後先從事穩定的鐵飯碗工作，可以慢慢探索自己的職涯。
從大三開始，陳昱潔不僅要上課、補習，一周還要打工兩天，得充分運用每一分每一秒。她把大學的課程集中排在上午，每天中午睡飽之後開始備考公職、每天讀到半夜兩點。同儕沒人選公職之路，她沒組讀書會，都是一個人念書。她念書沒上圖書館或咖啡館，都是一個人在宿舍或家中苦讀，用驚人的意志力往目標邁進。
身為理工組卻報考屬文組的一般行政，陳昱潔的優勢也在於「理工腦」。她讀法條不是死記、而是用邏輯分析歸類。她把需要背誦的法典切割成不同部分，用自己的邏輯重新打散組裝成一小本，再用標籤分類。她認為法條不難記憶，關鍵於找到自己的邏輯，再配合題庫寫，便可容易記起。
陳昱潔也用邏輯去準備申論題。她認為申論題不需硬背專有名詞，只要寫題時注意文章結構、用邏輯思考，即使沒有塞入專有名詞，考官也會給你高分。
在考試路上是一帆風順的「人生勝利組」，但陳昱潔說，剛開始備考一般行政時充滿信心危機，因為跟所學相差甚遠、根本不知道該從何處著手？但她告訴自己：「每天持續讀書，就會一天比一天更好」。備考這兩年，她堅持每天就算只有一兩個小時的時間，也要拿起書備考。她想以自己的經驗告訴考生：「每天累積持續前進，目標就會達成」。
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪考前必看！重要試務日期出爐 歷屆五標、試題一把抓
▪國寫／知性題、情意題怎發揮？寫作技巧、拆解佳作範本一次看
▪英文／命題關鍵解析 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題
▪社會／考題時事分析 川普關稅經貿影響、APEC看兩岸互動
▪自然／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存
▪115年雙北私立中學入學考時間出爐 升學關鍵、策略全解析
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言