善用「理工腦」考上公職死亡之組 她重整法條標籤分類大學畢業就上榜

陳昱潔對自己的未來很有想法，設定目標便努力達成。她大三便決定畢業後從事公職，開始報名補習班準備考公職。第二次考公職，她便考上競爭激烈被稱為「死亡之組」的「一般行政」組，大學畢業便應屆考取今年度普考的一般行政。她表示，一開始就只給自己兩年的備考時間，如果第二次沒考上就放棄，破釜沉舟的決心，讓她順利無縫接軌公職、解鎖人生第一階段的目標。

大學念的是生醫系的資訊工程組。陳昱潔發現自己喜歡的是生物，但大一大二念的課程都偏理工。大二升大三時她開始思考未來、探索畢業後職業的可能。教授告訴她，相關工作要不是寫程式、要不是要做銷售醫材的業務，都不是她喜歡的工作。她因此決定報考公職，打算畢業後先從事穩定的鐵飯碗工作，可以慢慢探索自己的職涯。

從大三開始，陳昱潔不僅要上課、補習，一周還要打工兩天，得充分運用每一分每一秒。她把大學的課程集中排在上午，每天中午睡飽之後開始備考公職、每天讀到半夜兩點。同儕沒人選公職之路，她沒組讀書會，都是一個人念書。她念書沒上圖書館或咖啡館，都是一個人在宿舍或家中苦讀，用驚人的意志力往目標邁進。

身為理工組卻報考屬文組的一般行政，陳昱潔的優勢也在於「理工腦」。她讀法條不是死記、而是用邏輯分析歸類。她把需要背誦的法典切割成不同部分，用自己的邏輯重新打散組裝成一小本，再用標籤分類。她認為法條不難記憶，關鍵於找到自己的邏輯，再配合題庫寫，便可容易記起。

陳昱潔也用邏輯去準備申論題。她認為申論題不需硬背專有名詞，只要寫題時注意文章結構、用邏輯思考，即使沒有塞入專有名詞，考官也會給你高分。

在考試路上是一帆風順的「人生勝利組」，但陳昱潔說，剛開始備考一般行政時充滿信心危機，因為跟所學相差甚遠、根本不知道該從何處著手？但她告訴自己：「每天持續讀書，就會一天比一天更好」。備考這兩年，她堅持每天就算只有一兩個小時的時間，也要拿起書備考。她想以自己的經驗告訴考生：「每天累積持續前進，目標就會達成」。 表格 表格

