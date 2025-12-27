善用理工腦 她考上普考「死亡之組」

陳昱潔大三便決定畢業後從事公職，開始補習準備，第二次考公職，便考上競爭激烈被稱為「死亡之組」的「一般行政」組，大學畢業便應屆考取今年度普考的一般行政。她表示，一開始就只給自己兩年的備考時間，如果第二次沒考上就放棄，破釜沉舟的決心，讓她順利無縫接軌公職、完成人生第一階段的目標。

大學念生醫系資訊工程組的陳昱潔，發現自己喜歡的是生物，但大一、大二課程都偏理工，畢業後要不是寫程式、就是做銷售醫材的業務，都不是喜歡的工作，因此決定報考公職。

從大三開始，陳昱潔不僅要上課、補習，一周還要打工兩天。她把大學的課程集中排在上午，每天中午睡飽後開始備考公職，每天讀到半夜二時。

身為理工組的她，讀法條不是死記、而是用邏輯分析歸類，把需要背誦的法典切割成不同部分，用自己的邏輯重新打散組裝成一小本，再用標籤分類，配合題庫寫，便可容易記起。

陳昱潔也用邏輯去準備申論題。她認為申論題不需硬背專有名詞，只要寫題時注意文章結構、用邏輯思考，即使沒有塞入專有名詞，考官也會給你高分。

雖然在考試路上是「人生勝利組」，但陳昱潔說，剛開始備考時因為跟所學相差甚遠、根本不知該從何著手，但她告訴自己「持續讀就會一天比一天更好」。她也想告訴考生「每天累積持續前進，目標就會達成」。

