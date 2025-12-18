115年公務員初等考試 增列需用名額202名

快訊

中央社／ 台北18日電

考試院會今天通過，民國115年公務人員初等考試增列需用名額202名，連同原公告需用名額，合計暫定需用名額計769名，以符用人機關需求。

考試院透過新聞稿表示，這項考試原公告需用名額為567名，依據銓敘部及行政院人事行政總處再次提報缺額，增列需用名額202名，連同原公告需用名額，合計暫定需用名額計769名。

考試院說明，這項考試預訂於115年1月10日週六舉行，有關各類科增列需用名額情形，可以至考選部全球資訊網查詢。

