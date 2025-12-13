父親驟逝衝擊…他克服「3艱難條件」2年考上律師 網看資歷驚嘆：太強了

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
律師示意圖。圖／ingimage
律師示意圖。圖／ingimage

律師國考不簡單，許多大學讀法律系的學生也無法一次就上岸，不過一名強者網友在三項不利條件下，僅2年時間就考上財稅組律師。

該強者在Dcard分享他的備考心得，對於考律師來說，他不僅大齡（36歲）、在職，還是非本科，但為了圓夢，他放棄了工作升遷，把所有特休拿來讀書，2024年開始備考後通過一試，但因為父親驟逝未能參加二試，心理也受到影響，直至今年3月才重拾書本全力衝刺，並成功上岸。

原PO列出應對各種法的準備方法和考試策略，希望可以幫助到同樣在奮鬥的人，並分析在職考生的好壞：好處是不用擔心經濟壓力，讀累了還可以找公司聊天轉換心情；壞處則是時間不夠，而且請假讀書請同事代班也會有心理壓力，幸好原PO的主管和同事都很支持他，「對此我由衷的感謝」。

不過比起在職考上律師，原PO「政大會計系、台灣美國會計師考試及格」的背景更吸引網友注意，「政大會計+台美會計師雙牌，這已經是勝利組了。律師執照只是錦上添花，真的太強了」、「好強，政大會計、台美會計師，真的很會讀書」、「頂級美國會計師」。

律師 會計師 政大 法律系

