明年起高考英檢採認年限變5年內 增「培力」納測驗種類
考試院院會今通過高考一級、二級與高普考試規則修正草案，放寬高考一級、二級、三級考試英檢測驗採認年限；高考三級教育行政等17類科、普通考試僑務行政等5類科應試專業科目分別調整為列考4科、3科，並自明年考試開始適用。
考試院指出，為擴大國家考試取才範疇、減輕應考人負擔及提升報考意願，高考一級考試各類科及高考二級、三級考試涉外性高類科應考資格的英檢測驗成績採認年限，由現行報名期間前3年內修正為報名期間前5年內；另英檢測驗種類增列「培力英語能力檢定測驗」「BESTEP」，由現行8種英檢測驗增加為9種。
考試院說明，為持續依高普考試應試專業科目彈性多元調整方案進行改革，考選部針對前未完成減列專業科目之22類科（其中高考三級考試17類科、普考5類科），研議再精進調整，經召開研商會議並綜整中央及地方用人機關意見後修正。
本次修正後，高考三級考試除公職專技類科列考2科外，其餘類科以及普通考試各類科的應試專業科目分別為列考4科及3科；另配合國家語言發展法的立法意旨及「國家語言整體發展方案」精神，優先使用國家語言書面建議用語，此次也將普考新聞廣播類科應試科目名稱中的「閩南語」修正為「臺灣台語」。
考試院補充，為免部分技術類科的應考人，因本次高考三級考試應試專業科目修正而無法應考，增訂於本規則修正施行日起5年內，仍可依其所修課程與修正前之專業科目二科以上相同者（每科二學分以上）報考相關類科的緩衝規定。
