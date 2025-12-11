快訊

名偵探柯南教壞小孩？麻醉針恐讓人成癮！

「諾貝爾和平獎得主」馬查多出逃內幕曝！ 喬裝突破檢哨站 美軍F-18疑護駕

北海道2000條沙丁魚擱淺當夜青森外海強震 網友熱議：莫非地震前兆

聽新聞
0:00 / 0:00

明年起高考英檢採認年限變5年內 增「培力」納測驗種類

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
考試院院會今通過高考一級、二級與高普考試規則修正草案，115年起高考一級、二級、三級考試放寬英語檢定採認年限及種類；高考三級、普通考試應試專業科目調整為列考4科、3科。圖／考試院提供
考試院院會今通過高考一級、二級與高普考試規則修正草案，115年起高考一級、二級、三級考試放寬英語檢定採認年限及種類；高考三級、普通考試應試專業科目調整為列考4科、3科。圖／考試院提供

考試院院會今通過高考一級、二級與高普考試規則修正草案，放寬高考一級、二級、三級考試英檢測驗採認年限；高考三級教育行政等17類科、普通考試僑務行政等5類科應試專業科目分別調整為列考4科、3科，並自明年考試開始適用。

考試院指出，為擴大國家考試取才範疇、減輕應考人負擔及提升報考意願，高考一級考試各類科及高考二級、三級考試涉外性高類科應考資格的英檢測驗成績採認年限，由現行報名期間前3年內修正為報名期間前5年內；另英檢測驗種類增列「培力英語能力檢定測驗」「BESTEP」，由現行8種英檢測驗增加為9種。

考試院說明，為持續依高普考試應試專業科目彈性多元調整方案進行改革，考選部針對前未完成減列專業科目之22類科（其中高考三級考試17類科、普考5類科），研議再精進調整，經召開研商會議並綜整中央及地方用人機關意見後修正。

本次修正後，高考三級考試除公職專技類科列考2科外，其餘類科以及普通考試各類科的應試專業科目分別為列考4科及3科；另配合國家語言發展法的立法意旨及「國家語言整體發展方案」精神，優先使用國家語言書面建議用語，此次也將普考新聞廣播類科應試科目名稱中的「閩南語」修正為「臺灣台語」。

考試院補充，為免部分技術類科的應考人，因本次高考三級考試應試專業科目修正而無法應考，增訂於本規則修正施行日起5年內，仍可依其所修課程與修正前之專業科目二科以上相同者（每科二學分以上）報考相關類科的緩衝規定。

高考 科目 國家語言

延伸閱讀

茶改場科學呈現友善茶園生態指標 麝香貓、台灣山羌多

「925萬顆電池」在住家旁？豐原人怒吼滾出去 業者說話了

青年專屬舞台 理想生活節集結樂團、青創市集與五大洲文化體驗

925萬顆電池成不定時炸彈？豐原人圍市府轟滾出去 業者說話了

相關新聞

明年起高考英檢採認年限變5年內 增「培力」納測驗種類

考試院院會今通過高考一級、二級與高普考試規則修正草案，放寬高考一級、二級、三級考試英檢測驗採認年限；高考三級教育行政等1...

今年地方、離島特考落幕！考選部初估錄取率16%與27%

今年特種考試地方政府公務人員考試筆試於12月6日至8日、特種考試離島地區公務人員考試筆試於12月6日至7日圓滿舉行結束。

從不在家中讀書 進考場自我催眠今日我最強 他一次就考上高普考雙榜

鄒漢斌畢業於台師大特教系，短暫嘗試過教職，但認為自己並不適合，在朋友建議下考國考。準備了九個月，他第一次就考上高普考一般...

拿選擇題練申論 一次民政雙榜

鄒漢斌畢業於台師大特教系，曾短暫嘗試過教職，但認為自己不適合，在朋友建議下考國考。準備了九個月，他第一次就考上高普考一般...

考試院通過今年地特、離島增列需用名額567名 移民特考明年刪身高限制

國考近年成熱門話題，考試院會今日通過，民國114年地方特考、離島特考增列需用名額567名，連同原公告需用名額，合計2項考...

114年地方特考與離島特考12月6日登場 增567需用名額

考試院會今天通過，民國114年特種考試地方政府公務人員及離島地區公務人員考試，增列需用名額567名，以應用人機關業務需要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。