今年地方、離島特考落幕！考選部初估錄取率16%與27%

今年特種考試地方政府公務人員考試筆試於12月6日至8日、特種考試離島地區公務人員考試筆試於12月6日至7日圓滿舉行結束。

考選部表示，經試務處統計，地方特考報考人數22萬969人，最後一節到考人數1萬4005人，到考率為60.97％，以目前公告需用名額（含增列需用名額）2289名，初估錄取率16.34％；離島特考報考人數187人，最後一節到考人數137人，到考率為73.26％，以目前公告需用名額（含增列需用名額）37名，初估錄取27.01％。

考選部指出，此次地方特考設14個考區，洽借24所試區，設置751間試場；離島特考僅連江縣政府提報需用名額，設馬祖考區，洽借1所試區，設置8間試場。考選部感謝各縣市政府、其他機關及學校協助辦理試務工作，並協調警政、交通、電力、醫療等單位之支援及協助，於中央和地方跨部會通力合作下，整體考試秩序良好，順利圓滿完成。

考選部說明，地方特考及離島特考均採分區考試、分區錄取、分區分發方式辦理，其中地方特考三等考試公職社會工作師、公職獸醫師及四等考試客家事務行政類科，將接續於2026年4月12日辦理第二試口試；離島特考各類科於2026年4月11日舉行第二試口試。

考選部表示，地方特考及離島特考為地方政府機關主要之用人取才管道，期透過本2項考試甄拔適格優秀人才，滿足用人機關公務人力需求。

