快訊

「菜鳥的危險行為」！日本退將揭解放軍心態 雷達照射日F-15恐踩紅線

趙震雄根本演藝圈惡霸 導演、演員、經紀人全都被他揍

蔣萬安民調大幅領先綠營…若遇王世堅有「2警訊」 北市回應了

台灣台語認證首移師海外 美國華府試辦25人報名

中央社／ 台北8日電

教育部台灣台語語言能力認證考試近日在美國大華府地區完成試辦，這也是台灣台語認證首次在海外辦理，共有華府台灣學校的師生等25人報名，通過考試者將比照國內核發合格證書。

教育部今天發布新聞稿指出，本次考試由教育部主辦、台灣師範大學承辦，駐美國代表處教育組及華府台灣學校共同協辦，於美東時間12月6日上午9時在馬里蘭州舉行，採A卷電腦化測驗（含基礎級與初級），在試務執行上，從系統測試、試場布置到監試流程皆依國內標準進行。

教育部提到，本次考試流程順利、系統運作穩定，考生對於能在海外參與台灣台語認證考試反應熱烈，通過考試者將比照國內核發合格證書，由台師大統一寄發證書給華府台灣學校代為轉交。

教育部表示，海外試點成果將納入分析，作為後續辦理海外考試的重要參考依據，未來將持續評估於其他地區推動台灣台語認證的可行性，希望讓更多海外人士有機會透過參與測驗的方式，認識台灣台語，並學習、使用台灣台語，讓台灣語言文化在世界持續發光。

台灣台語 教育部 華府

延伸閱讀

美國貿易代表證實大陸履約 已完成本季三分之一黃豆採購

美國88歲老兵超市打工惹心酸 澳洲網紅募捐5670萬元供他退休

金融時報：日中關係緊張 東京盼美國公開表態支持

教育部「識字金銀島」 41萬人使用 學童用一學期識字量倍增

相關新聞

從不在家中讀書 進考場自我催眠今日我最強 他一次就考上高普考雙榜

鄒漢斌畢業於台師大特教系，短暫嘗試過教職，但認為自己並不適合，在朋友建議下考國考。準備了九個月，他第一次就考上高普考一般...

拿選擇題練申論 一次民政雙榜

鄒漢斌畢業於台師大特教系，曾短暫嘗試過教職，但認為自己不適合，在朋友建議下考國考。準備了九個月，他第一次就考上高普考一般...

考試院通過今年地特、離島增列需用名額567名 移民特考明年刪身高限制

國考近年成熱門話題，考試院會今日通過，民國114年地方特考、離島特考增列需用名額567名，連同原公告需用名額，合計2項考...

114年地方特考與離島特考12月6日登場 增567需用名額

考試院會今天通過，民國114年特種考試地方政府公務人員及離島地區公務人員考試，增列需用名額567名，以應用人機關業務需要...

一隻流浪貓激起考公職求生意志 她勤練5分鐘下標法考上高普考雙料金榜

程意晴考公職第一年落榜，第二年的最後衝刺時刻，她每天都要去補習班報到。某天在陽台眺望休息時，發現躲在停車場裡一隻流浪很久...

被流浪貓激起鬥志 高普考雙料金榜

程意晴考公職第一年落榜、第二年的最後衝刺時刻，她每天都去補習班報到，某天在陽台休息時，發現躲在停車場裡一隻流浪很久的浪貓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。