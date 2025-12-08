台灣台語認證首移師海外 美國華府試辦25人報名

教育部台灣台語語言能力認證考試近日在美國大華府地區完成試辦，這也是台灣台語認證首次在海外辦理，共有華府台灣學校的師生等25人報名，通過考試者將比照國內核發合格證書。

教育部今天發布新聞稿指出，本次考試由教育部主辦、台灣師範大學承辦，駐美國代表處教育組及華府台灣學校共同協辦，於美東時間12月6日上午9時在馬里蘭州舉行，採A卷電腦化測驗（含基礎級與初級），在試務執行上，從系統測試、試場布置到監試流程皆依國內標準進行。

教育部提到，本次考試流程順利、系統運作穩定，考生對於能在海外參與台灣台語認證考試反應熱烈，通過考試者將比照國內核發合格證書，由台師大統一寄發證書給華府台灣學校代為轉交。

教育部表示，海外試點成果將納入分析，作為後續辦理海外考試的重要參考依據，未來將持續評估於其他地區推動台灣台語認證的可行性，希望讓更多海外人士有機會透過參與測驗的方式，認識台灣台語，並學習、使用台灣台語，讓台灣語言文化在世界持續發光。

