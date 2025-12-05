從不在家中讀書 進考場自我催眠今日我最強 他一次就考上高普考雙榜

鄒漢斌畢業於台師大特教系，短暫嘗試過教職，但認為自己並不適合，在朋友建議下考國考。準備了九個月，他第一次就考上高普考一般民政雙料金榜。一次就上榜，鄒漢斌認為自己的讀書秘訣說來簡單，就是「放鬆和壓力並存」—該讀書時就讀書、該放鬆就放鬆。

此一讀書哲學聽起來簡單，但鄒漢斌執行得非常徹底。他每天固定上午九時到下午五時讀書，超過時間就把書本收起來，回家絕對不會再碰書。他每周固定一到六讀書，周日也不會碰書本。此外他只在補習班、咖啡館念書，從來不在家中讀書。他認為，將讀書和休息的空間、時段徹底分開，就能做到「該讀書就讀書，該休息就休息」，好好讀書、好好休息，就不容易產生讀書倦怠。

對鄒漢斌來說，「刷考題」是培養主要作戰能力的方式。他建議考生從考題找到準備方向，許多準備的盲點也必須透過寫考題才會知道。他刷考題的絕招是「用選擇題練申論題」，從寫選擇題的過程中，釐清寫申論題的觀念；因為選擇題四個選項往往就是四個概念，這些概念都可以成為寫申論題的素材。

鄒漢斌刷考題的重點是選擇題，他花了七成時間是寫選擇題、三成寫申論題。他透露在補習班時拿到的申論題分數總是不高，沒想到學會用選擇題累積申論題後，他高考的申論題意外拿了高分。

鄒漢斌還有一個獨門秘招。上考場時，他自我催眠「上考場的那天，就是我最強的那一天」，深信這天就是「自己最好的狀態」，放膽去寫一定能成功。這種自我心理建設果然讓他「催眠成功」拿到好成績。他也建議考生不要帶太多書本上考場，這樣會讓自己身陷在「書讀不完」的情緒泥沼，盡量讓自己保持放鬆的心情，好心情就會創造好成績。 表格。 表格。

商品推薦