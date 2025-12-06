拿選擇題練申論 一次民政雙榜

鄒漢斌畢業於台師大特教系，曾短暫嘗試過教職，但認為自己不適合，在朋友建議下考國考。準備了九個月，他第一次就考上高普考一般民政雙料金榜。鄒漢斌認為自己的讀書祕訣說來簡單，就是「放鬆和壓力並存」，該讀書時就讀書、該放鬆就放鬆。

鄒漢斌的讀書哲學聽起來簡單，但執行得非常徹底。他固定每周一至六，每天上午九時到下午五時讀書，其餘時間絕不再碰書本，且只在補習班、咖啡館讀書，從不在家中讀書。他認為，將讀書和休息的空間、時段徹底分開，就能「該讀書就讀書，該休息就休息」，不容易產生讀書倦怠。

對鄒漢斌來說，「刷考題」是培養主要作戰能力的方式，他的絕招是「用選擇題練申論題」，從寫選擇題的過程中，釐清寫申論題的觀念，因為選擇題四個選項往往就是四個概念，這些都可以成為寫申論題的素材。

鄒漢斌刷考題重點是選擇題，他花了七成時間是寫選擇題、三成寫申論題。他透露在補習班時拿到的申論題分數總是不高，沒想到學會用選擇題累積申論題後，高考的申論題意外拿了高分。

鄒漢斌還有一個獨門祕招。上考場時，他自我催眠「上考場的那天，就是我最強的那一天」，深信這天就是「自己最好的狀態」，放膽去寫一定能成功，這種自我心理建設果然讓他「催眠成功」拿到好成績。他也建議考生不要帶太多書本上考場，這樣會讓自己身陷在「書讀不完」的情緒泥沼，盡量保持放鬆的心情，好心情就會創造好成績。

