關務、身心障礙人員特考等　明年4月18日起舉行

考試院會今天通過，民國115年公務人員特種考試關務人員、身心障礙人員考試及115年國軍上校以上軍官轉任公務人員考試，訂於明年4月18日至4月19日舉行，報名期限為22日至31日，需用名額分別為300名、132名、14名。

考試院今天透過新聞稿指出，考試院會今天通過115年公務人員特種考試關務人員、身心障礙人員考試及115年國軍上校以上軍官轉任公務人員考試日期，訂於4月18日至4月19日舉行；除國軍上校以上軍官轉任公務人員考試僅設台北考區外，關務人員考試分設台北、台中及高雄等3考區同時舉行，身心障礙人員考試分設台北、台中、高雄、宜蘭、花蓮及台東等6考區同時舉行。

根據考試院資訊，3項考試等別、類科（科別）及暫定需用名額分別為300名、132名、14名，細部來看，關務特考三等考試設財稅行政（選試英文）等13科別計109名、四等考試設一般行政（選試英文）等9科別計185名、五等考試設船舶駕駛等2科別計6名，合計300名。

身心障礙人員特考部分，三等考試設一般行政等13類科計34名、四等考試設一般行政等15類科計48名、五等考試設一般行政等7類科計50名，合計132名。

另外，國軍上校以上軍官轉任公務人員考試，其中中將轉任考試設一般行政類科計1名、少將轉任考試設一般行政類科計3名、上校轉任考試設一般行政等5類科計10名，合計14名，轉任機關均為國軍退除役官兵輔導委員會。

考試院說，為利身心障礙者應國家考試，身心障礙人員特考應考人免繳報名費，並以一筆為限，其餘應考資格、應試科目、試題題型等事項，依照各項考試規則等規定辦理，相關資訊載明於應考須知，3項考試預訂22日至31日受理報名，並採「網路報名紙本寄件」方式辦理。

商品推薦