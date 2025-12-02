綠領人才培育課程第二場全國測驗今公布成績單 及格率84%

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

「環境部淨零綠領人才培育課程」第二場全國測驗於11月22日舉辦，有超過800名完成48小時專業課程的學員參加測驗，近700人順利及格，及格率為84%。國家環境研究院已於2日以電子郵件寄發成績通知單與電子合格證明給參加測驗的學員。

國環院院長劉宗勇表示，這次測驗最高分者為92分，平均分數約為69分。參加測驗者中，男性學員比例為51%，平均分數為65分；女性者比例為49%，平均分數為73分，女性成績明顯優於男性。從區域表現來看，由臺灣師範大學、中央大學及清華大學組成北區（包括基、北、北、桃、竹）聯盟的整體表現最亮眼，及格率接近九成。

多數參加本次測驗的學員表示，本次題目設計務實、貼近課程內容且難度適中，但仍需事先研讀教材熟悉核心概念，才能順利通過。

國環院指出，課程學費新臺幣12,000元，大專院校在學生測驗及格後可獲得半額學費優惠；符合身心障礙、中低收入戶或低收入戶資格者，則可獲得全額優惠。學員取得成績單及合格證明後，可直接向原開班學校申請相關優惠。

劉宗勇表示，學員取得本張合格證明後，除能展現其具備淨零管理的專業知能外，亦可作為未來在環境永續、碳管理等相關領域就業或轉職的重要佐證，有助強化職場競爭力。本次未能及格的學員也不必氣餒，只要持續強化課程重點、加深研讀教材，並積極準備明年度的集中測驗，相信都能順利通過，取得合格證明。

