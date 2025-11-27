考試院通過今年地特、離島增列需用名額567名 移民特考明年刪身高限制
國考近年成熱門話題，考試院會今日通過，民國114年地方特考、離島特考增列需用名額567名，連同原公告需用名額，合計2項考試需用名額為2326名。另外，自115年起移民特考刪除身高限制、三等考試新增資訊組等相關規則。
考試院說明，今日院會通過，114年地方特考、離島特考增列需用名額，2項考試原提報需用名額1759名，為因應用人機關新增之用人需求，提報增列需用名額567名，其中地方特考557名，包含三等考試342名、四等考試215名；離島特考10名，包含三等考試5名、四等考試5名。
考試院表示，114年地方特考、離島特考連同原公告需用名額，合計2項考試需用名額為2326名，其中地方特考2289名，包含三等考試1399名、四等考試890名；離島特考37名，包含三等考試18名、四等考試19名。2項考試預定12月6日至8日舉行。
另外，考試院今日院會還通過移民特考相關規則，包含刪除身高限制、三等考試新增資訊組、調整各等別應試專業科目、放寬英語檢定採認年限為5年並增加採認培力英檢（BESTEP）等，該修正自115年移民特考開始適用。
