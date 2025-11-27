快訊

疑竊台積電機密轉赴英特爾！檢調今搜索羅唯仁住所 股票、不動產全扣押

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街買蜜餞 傳前往大直張忠謀家

有你要的嗎？好市多黑色購物周Day 5 蘋果這款產品也打折

考試院通過今年地特、離島增列需用名額567名 移民特考明年刪身高限制

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
考試院院會今日通過，114年特種考試地方政府公務人員及離島地區公務人員考試增列需用名額567名，以應用人機關業務需要。圖／考試院提供
考試院院會今日通過，114年特種考試地方政府公務人員及離島地區公務人員考試增列需用名額567名，以應用人機關業務需要。圖／考試院提供

國考近年成熱門話題，考試院會今日通過，民國114年地方特考、離島特考增列需用名額567名，連同原公告需用名額，合計2項考試需用名額為2326名。另外，自115年起移民特考刪除身高限制、三等考試新增資訊組等相關規則。

考試院說明，今日院會通過，114年地方特考、離島特考增列需用名額，2項考試原提報需用名額1759名，為因應用人機關新增之用人需求，提報增列需用名額567名，其中地方特考557名，包含三等考試342名、四等考試215名；離島特考10名，包含三等考試5名、四等考試5名。

考試院表示，114年地方特考、離島特考連同原公告需用名額，合計2項考試需用名額為2326名，其中地方特考2289名，包含三等考試1399名、四等考試890名；離島特考37名，包含三等考試18名、四等考試19名。2項考試預定12月6日至8日舉行。

另外，考試院今日院會還通過移民特考相關規則，包含刪除身高限制、三等考試新增資訊組、調整各等別應試專業科目、放寬英語檢定採認年限為5年並增加採認培力英檢（BESTEP）等，該修正自115年移民特考開始適用。

考試院

延伸閱讀

鐵飯碗生鏽！北市缺「公」更惡化缺額曝 第1名是這單位

114年地方特考與離島特考12月6日登場 增567需用名額

退撫基金將再提前四年破產 試院：停砍公教年金 衝擊大

退撫基金績效差？施能傑直呼誤解：30年平均5.27%

相關新聞

114年地方特考與離島特考12月6日登場 增567需用名額

考試院會今天通過，民國114年特種考試地方政府公務人員及離島地區公務人員考試，增列需用名額567名，以應用人機關業務需要...

考試院通過今年地特、離島增列需用名額567名 移民特考明年刪身高限制

國考近年成熱門話題，考試院會今日通過，民國114年地方特考、離島特考增列需用名額567名，連同原公告需用名額，合計2項考...

一隻流浪貓激起考公職求生意志 她勤練5分鐘下標法考上高普考雙料金榜

程意晴考公職第一年落榜，第二年的最後衝刺時刻，她每天都要去補習班報到。某天在陽台眺望休息時，發現躲在停車場裡一隻流浪很久...

被流浪貓激起鬥志 高普考雙料金榜

程意晴考公職第一年落榜、第二年的最後衝刺時刻，她每天都去補習班報到，某天在陽台休息時，發現躲在停車場裡一隻流浪很久的浪貓...

獸醫系畢業生參加獸醫國考 不會寫竟在考場用手機上網找答案

吳姓男子報名參加獸醫師國家考試，發現題目不會寫，竟在考場拿出手機搜尋解答，當場被監考人員查獲，檢方偵查時，吳坦承犯行且深...

高考1年就上岸！北漂公務員想重考回家鄉 網直言：恐無限循環

許多人都在公職考試中苦苦掙扎，但真的考上後也將面臨不同類型的煩惱。一名住在中南部的網友考上北部公職，但很不適應、想回中南部，詢問是否有人和自己有類似的狀況？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。