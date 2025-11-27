快訊

怪錯竹棚鷹架了？香港宏福苑大火延燒多棟樓 網激辯：關鍵在它

雲林退休男阿布達比機場被武警帶走 外交部「找到人了」揭現況

川普背刺？美前國安顧問示警「台灣該害怕」：極可能為與北京交易賣台

聽新聞
0:00 / 0:00

114年地方特考與離島特考12月6日登場 增567需用名額

中央社／ 台北27日電
考試院會今天通過，民國114年特種考試地方政府公務人員及離島地區公務人員考試，增列需用名額567名。圖／聯合報系資料照片
考試院會今天通過，民國114年特種考試地方政府公務人員及離島地區公務人員考試，增列需用名額567名。圖／聯合報系資料照片

考試院會今天通過，民國114年特種考試地方政府公務人員及離島地區公務人員考試，增列需用名額567名，以應用人機關業務需要；這兩項考試預訂於今年12月6日至8日舉行。

考試院透過新聞稿說明，這兩項考試原提報需用名額1759名，為因應用人機關新增的用人需求，提報增列需用名額567名，其中地方特考557名（三等考試342名、四等考試215名），離島特考10名（三等考試5名、四等考試5名）。

考試院表示，連同原公告需用名額，合計這兩項考試需用名額為2326名，其中地方特考2289名（三等考試1399名、四等考試890名），離島特考37名（三等考試18名、四等考試19名）。

考試院補充，這兩項考試預訂於今年12月6日至8日舉行，關於各類科增列需用名額情形，可以至考選部全球資訊網查詢（https://wwwc.moex.gov.tw/main/home/wfrmHome.aspx）。

考試院 離島

延伸閱讀

退撫基金將再提前四年破產 試院：停砍公教年金 衝擊大

退撫基金績效差？施能傑直呼誤解：30年平均5.27%

呼籲勿踩年改煞車 考試院長周弘憲：透過院際合作解決基金困境

去年考上公務員…38歲自封「台大學霸」徵女友 不滿質疑舌戰網友

相關新聞

114年地方特考與離島特考12月6日登場 增567需用名額

考試院會今天通過，民國114年特種考試地方政府公務人員及離島地區公務人員考試，增列需用名額567名，以應用人機關業務需要...

一隻流浪貓激起考公職求生意志 她勤練5分鐘下標法考上高普考雙料金榜

程意晴考公職第一年落榜，第二年的最後衝刺時刻，她每天都要去補習班報到。某天在陽台眺望休息時，發現躲在停車場裡一隻流浪很久...

被流浪貓激起鬥志 高普考雙料金榜

程意晴考公職第一年落榜、第二年的最後衝刺時刻，她每天都去補習班報到，某天在陽台休息時，發現躲在停車場裡一隻流浪很久的浪貓...

獸醫系畢業生參加獸醫國考 不會寫竟在考場用手機上網找答案

吳姓男子報名參加獸醫師國家考試，發現題目不會寫，竟在考場拿出手機搜尋解答，當場被監考人員查獲，檢方偵查時，吳坦承犯行且深...

高考1年就上岸！北漂公務員想重考回家鄉 網直言：恐無限循環

許多人都在公職考試中苦苦掙扎，但真的考上後也將面臨不同類型的煩惱。一名住在中南部的網友考上北部公職，但很不適應、想回中南部，詢問是否有人和自己有類似的狀況？

做餐飲十年轉行消防員 一場夢讓她決定考公職當「火神」

做餐飲十年之後，周子寧卻在即將邁入卅歲大關之際，毅然決定轉換跑道考消防警察，也就是電視劇中的「火神」、「打火英雄」。準備...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。