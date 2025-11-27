聽新聞
114年地方特考與離島特考12月6日登場 增567需用名額
考試院會今天通過，民國114年特種考試地方政府公務人員及離島地區公務人員考試，增列需用名額567名，以應用人機關業務需要；這兩項考試預訂於今年12月6日至8日舉行。
考試院透過新聞稿說明，這兩項考試原提報需用名額1759名，為因應用人機關新增的用人需求，提報增列需用名額567名，其中地方特考557名（三等考試342名、四等考試215名），離島特考10名（三等考試5名、四等考試5名）。
考試院表示，連同原公告需用名額，合計這兩項考試需用名額為2326名，其中地方特考2289名（三等考試1399名、四等考試890名），離島特考37名（三等考試18名、四等考試19名）。
考試院補充，這兩項考試預訂於今年12月6日至8日舉行，關於各類科增列需用名額情形，可以至考選部全球資訊網查詢（https://wwwc.moex.gov.tw/main/home/wfrmHome.aspx）。
