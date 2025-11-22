環境部綠領人才培育測驗 到考率逾92%

快訊

中央社／ 台北22日電

環境部淨零綠領人才培育課程第二次集中測驗今天舉行，有900名完成專業課程的學員參加測驗、到考率逾92%，測驗學員也呈現多元樣貌，最年輕者僅17歲、最年長者為71歲。

環境部國家環境研究院今天發布新聞稿指出，「環境部淨零綠領人才培育課程」第二次集中測驗今天在全國15個測驗區同步舉行，特別增設澎湖測驗區，這次約900名完成48小時專業課程的學員參加測驗，到考率超過92%。

國環院表示，這次參加測驗學員呈現高度多元樣貌，男女比例約為1比1，平均年齡約36歲，最年輕者17歲、最年長者為71歲，其中社會人士占7成多，遠高於在學學生的三成多，另有三成學員具研究所以上學歷。

值得關注的是，有4成5的學員為非理工背景，含人文法政、財經商管及醫藥衛生等領域，顯示綠色知能已從專門技能，轉變為跨域共同必備的競爭力。

國環院院長劉宗勇分析，學員的職業背景多元，除大專院校在學生外，更涵蓋社會各行各業人士，從上市櫃公司主管、公務機關人員、資訊工程師到環保領域從業者，甚至還有大學教授、作家、國軍、醫護人員、營養師、調飲師及花藝師等。

劉宗勇表示，豐富多元的組成，顯示綠領課程已成為許多在職者強化碳管理能力、甚至規劃轉職的重要選擇。

國環院說，這次測驗採筆試方式，將於測驗後15個工作日內寄發電子成績單，及格者同時可獲環境部核發的官方合格證明，請學員務必留意電郵收取情形。

國環院提醒，只要是30歲以下大專院校在學生（不含在職專班），只要首次測驗及格即可申請新台幣6000元半額學費優惠；符合中低收入戶、低收入戶或身心障礙身分者，則可申請1萬2000元全額學費優惠。

劉宗勇說，明年度課程將持續開班招生，教材也將進一步優化升級，並規劃推出「淨零加值課程」，如「碳捕捉利用及封存」（CCUS）、「近零碳建築」及「資源循環」等課程，以因應各領域人士對淨零知能的快速需求。

淨零 環境部 低收入戶

