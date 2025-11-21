一隻流浪貓激起考公職求生意志 她勤練5分鐘下標法考上高普考雙料金榜

程意晴考公職第一年落榜，第二年的最後衝刺時刻，她每天都要去補習班報到。某天在陽台眺望休息時，發現躲在停車場裡一隻流浪很久的浪浪貓，找到了主人正要被接回家。這個景象激起了她的「求生意志」，很想逃離「關在小小教室裡讀書」的備考狀態。幾個月後，她同時考上高普考一般民政雙料金榜。

程意晴大學念中文系。她修過華語教學課程，發現自己對教書沒有興趣。確定自己不想當老師後，她感到茫然、不知未來想做甚麼。大三她決心考公職，希望讓自己先進入薪水穩定、又可朝九晚五的工作，再慢慢探索自己想要什麼。

決心考公職後，程意晴大四投入準備，白天在大學上課、晚上到補習班備考公職，幾乎一年365天都沒有休息。但她第一次上考場，打開考卷卻愣在那裡「一個字都寫不出來」，政治學甚至只拿了18分。她困惑於哪個環節出了問題，開始檢討自己的讀書方式。

她做了徹底的分析，認為自己「太喜歡看詳解」、背誦別人的解答，刷題的方式完全不對。因為考題不會一模一樣，背誦詳解沒有意義，應該理解的是題目的邏輯和觀念。她認為這就是自己的盲點──只想跟隨解題老師的擬答。

因此第二年備考時，她把讀書的方法倒過來，從「完全抄擬答」翻轉成「從擬答找答案」，從「背書」改成「把書本蓋起來」。在沒有標準答案的情況下，慢慢摸索寫出自己的答案，從而找到最適合自己的讀書方法。

她也找到寫申論題的訣竅。因為國考的申論題非常重視標題，她在最後衝刺的四個月，刷考古題時不再寫一整題，而是用5分鐘的時間，快速寫下每個題目的大標、小標，這不僅可以快速練題、也訓練自己在5分鐘之內就能想清楚答題的脈絡與結構。

走過兩年的備考路，程意晴給考生的建議是「沒有人可以把所有的書讀完，但也要避免僥倖的心態」。她以自己的經驗為例，看到考題時以為自己會寫便沒動手做題，等到真的上考場，才發現其實自己根本寫不出來，建議考生一定要「實際做實際寫」。此外，考公職一定要設停損點，不要存著「明年還可以再來」的心態，如此會陷入備考的循環。 表格

