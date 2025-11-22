聽新聞
被流浪貓激起鬥志 高普考雙料金榜

聯合報／ 本報記者陳宛茜
程意晴同時考上高普考一般民政雙料金榜。圖／程意晴提供
程意晴考公職第一年落榜、第二年的最後衝刺時刻，她每天都去補習班報到，某天在陽台休息時，發現躲在停車場裡一隻流浪很久的浪貓，找到了主人正要被接回家。這個景象激起了她的「求生意志」，很想逃離「關在小小教室裡讀書」的備考狀態。幾個月後，她同時考上高普考一般民政雙料金榜。

程意晴大學念中文系，曾修過華語教學課程，發現對教書沒有興趣，不過確定自己不想當老師後，卻感到茫然、不知未來想做什麼。大三時，她決心考公職，希望先進入薪水穩定、又可朝九晚五的工作，再慢慢探索自己想要什麼。

程意晴大四投入準備，白天在大學上課、晚上到補習班備考公職，幾乎一年三六五天都沒休息。但她第一次上考場，打開考卷卻愣在那裡「一個字都寫不出來」，政治學甚至只拿了十八分。

她認為自己「太喜歡看詳解」、背誦別人的解答，但考題不會一模一樣，應該理解的是題目的邏輯和精神。因此第二年備考時，她把讀書方法倒過來，從「完全抄擬答」翻轉成「從擬答找答案」，從「背書」改成「把書本蓋起來」，慢慢摸索寫出自己的答案。

因國考的申論題非常重視標題，她在最後衝刺的四個月，刷考古題時不再寫一整題，而是用五分鐘的時間，快速寫下每個題目的大小標，訓練自己在五分鐘之內想清楚答題的脈絡與結構。

程意晴給考生的建議是「沒有人可以把所有的書讀完，但也要避免僥倖的心態」，建議考生一定要「實際做實際寫」。此外，考公職一定設停損點，不要存著「明年還可以再來」的心態。

浪貓 考公職 補習 高普考

