獸醫系畢業生參加獸醫國考 不會寫竟在考場用手機上網找答案

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
國考示意圖。圖／聯合報系資料照
吳姓男子報名參加獸醫師國家考試，發現題目不會寫，竟在考場拿出手機搜尋解答，當場被監考人員查獲，檢方偵查時，吳坦承犯行且深表悔意，被檢察官處分緩起訴，但須向公庫支付6萬元。

去年7月20日，自某大學獸醫系畢業的吳姓男子，報名參加「113年專門職業及技術人員高等考試獸醫師考試」國考，當天考第二節「獸醫藥理學」科目時，吳姓考生因不會作答，直接在考場拿出手機，打開google搜尋引擎，把題目輸入後找解答。

吳男誇張舉動馬上被監考人員查獲，不僅禁止吳姓考生繼續參加考試，該科也依規定以0分計算，並函送檢方偵辦。

該科處分扣考不予計分，並禁止吳姓考生繼續參加考試，並將他函送檢方偵辦；高雄地檢署偵查時，吳姓考生坦承犯行，檢察官念他是初犯，且沒有前科，加上犯後態度良好，依涉犯妨害考試罪處分緩起訴，並要求他須向公庫支付6萬元。

獸醫師 解答
