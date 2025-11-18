高考1年就上岸！北漂公務員想重考回家鄉 網直言：恐無限循環

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名住在中南部的網友高考分發到北部。示意圖／AI生成

許多人都在公職考試中苦苦掙扎，但真的考上後也將面臨不同類型的煩惱。一名住在中南部的網友考上北部公職，但很不適應、想回中南部，詢問是否有人和自己有類似的狀況？

原PO在Dcard表示，自己兼職備考一年後高考上岸，放榜時很開心，但發現分發到北部，考量到房租、交通、工作量等因素，讓她想再考一次留在中南部老家，但家人都希望她先去報到，先把握住這次機會再說。

後來原PO還是北上報到，但很不適應北部環境，常常覺得很憂鬱、想離職，覺得自己做錯選擇，但如果再一次兼職備考，又會擔心再度分發到北部，忍不住詢問網友們會選擇離職拚一把，還是兼職備考？

許多過來人暖心安慰，「兼職考地特。雖然90%以上機率是賽缺，但至少在你習慣的環境。我三十年前剛來台北，也是鬱悶了好久，畢業後好幾年還是不習慣這鬼天氣」、「跟你有類似經歷過，但我是國營，當初被分發到東部，還是硬著頭皮報到，報到後很痛苦，心裡就不斷想這不是我要的。這種想法也加深了我考試的動力，現在順利考回家鄉。想告訴你的是，聽從你內心的聲音」。

不過有些人認為，新工作本來就需要時間適應，「你才到職多久而已？哪有那麼快適應新工作、新環境」、「初任的話建議適應一陣子，轉換新工作本來就有一個陣痛期，加上你可能不曾出外，所以會更有想離職的感受難免」。

不少人也直言兼職或全職備考不是重點，「你沒辦法考到前面名次就是永遠北部循環，全職跟兼職有什麼差，除非你說你全職能考上前面名次選回南部」、「先確認公務員工作是不是你喜歡的吧，不喜歡就算回中南部你也是不喜歡」、「想離職就回去家鄉附近做一般工作，不要再考公職了。南部的公職缺本來就很少，即使有更是爛缺一堆」。

考公職 高考 公務員
