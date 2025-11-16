環境部綠領人才第2場測驗22日登場 增澎湖試場
環境部國家環境研究院今天表示，「環境部淨零綠領人才培育課程」第2場集中測驗將於22日登場，此次試場新增澎湖科技大學，方便學員就近應試。
國環院發布新聞稿表示，「環境部淨零綠領人才培育課程」第2場集中測驗將於22日登場，全國15個測驗區同步測驗，其中首次增設澎湖測驗區，讓在地學員能就近應試。
國環院說明，為方便學員備測，「綠領人才資訊平臺」公布新的15題示範題，題型與正式測驗一致；測驗題皆出自官方教材，學員只要依照課程內容準備並搭配示範題練習，即可高分過關。
國環院提醒，測驗期間禁止攜帶智慧型手機、智慧手錶、智慧眼鏡及念珠型智慧裝置，違者將依規定扣分；試場也不得使用計算機，題目僅涉及基本四則運算，計算機非必須。學員最遲應於開考後10分鐘前入場。
為培育2050淨零轉型所需人才，國環院結合全國32所大學，於今年3月28日成立「環境部淨零綠領人才培育聯盟」，並開設為期48小時的「環境部淨零綠領人才培育課程」。
課程費用新台幣1萬2000元，由各開班學校收取。測驗及格者，如為30歲以下大專院校在學生，可申請半額學費優惠；符合中低收入戶、低收入戶或身心障礙資格者，則可申請全額補助。
國環院表示，「環境部淨零綠領人才培育課程」最大特色在於課程內容緊貼國內外最新淨零政策、法規與實務趨勢，是唯一由環境部推出的淨零培育課程；完成訓練並通過測驗者即可取得官方合格證明，可作為其具備碳管理與淨零轉型專業能力的重要憑證。
