快訊

為了衛生與身體健康著想 急診醫師建議搭機起飛前必做2件事

日本流感暴衝！醫曝「落地後48小時最危險」：9成旅客早有徵兆

陸樂團主唱意外慘死！遭「電動座椅架」擠壓肋骨斷 搶救10幾小時離世

環境部綠領人才第2場測驗22日登場 增澎湖試場

中央社／ 台北16日電

環境部國家環境研究院今天表示，「環境部淨零綠領人才培育課程」第2場集中測驗將於22日登場，此次試場新增澎湖科技大學，方便學員就近應試。

國環院發布新聞稿表示，「環境部淨零綠領人才培育課程」第2場集中測驗將於22日登場，全國15個測驗區同步測驗，其中首次增設澎湖測驗區，讓在地學員能就近應試。

國環院說明，為方便學員備測，「綠領人才資訊平臺」公布新的15題示範題，題型與正式測驗一致；測驗題皆出自官方教材，學員只要依照課程內容準備並搭配示範題練習，即可高分過關。

國環院提醒，測驗期間禁止攜帶智慧型手機、智慧手錶、智慧眼鏡及念珠型智慧裝置，違者將依規定扣分；試場也不得使用計算機，題目僅涉及基本四則運算，計算機非必須。學員最遲應於開考後10分鐘前入場。

為培育2050淨零轉型所需人才，國環院結合全國32所大學，於今年3月28日成立「環境部淨零綠領人才培育聯盟」，並開設為期48小時的「環境部淨零綠領人才培育課程」。

課程費用新台幣1萬2000元，由各開班學校收取。測驗及格者，如為30歲以下大專院校在學生，可申請半額學費優惠；符合中低收入戶、低收入戶或身心障礙資格者，則可申請全額補助。

國環院表示，「環境部淨零綠領人才培育課程」最大特色在於課程內容緊貼國內外最新淨零政策、法規與實務趨勢，是唯一由環境部推出的淨零培育課程；完成訓練並通過測驗者即可取得官方合格證明，可作為其具備碳管理與淨零轉型專業能力的重要憑證。

淨零 環境部 澎湖
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

澎湖秋祭海洋文藝市集登場 文化園區注入新活力

晴暖天氣只到明天…下周起冷空氣強襲 全台大降溫

澎湖縣府與準提佛苑結緣 攜手推廣蔬食環保

東北季風影響3縣市大雨特報 下周全台急降溫「接近冷氣團」至少凍3天

相關新聞

做餐飲十年轉行消防員 一場夢讓她決定考公職當「火神」

做餐飲十年之後，周子寧卻在即將邁入卅歲大關之際，毅然決定轉換跑道考消防警察，也就是電視劇中的「火神」、「打火英雄」。準備...

就是想救人 她一年考上消防警察

做餐飲十年，周子寧卻在即將邁入卅歲大關之際，決定轉換跑道考消防警察，也就是電視劇中的「火神」、「打火英雄」，經過一年準備...

航海人員測驗15、16日舉行 5日起開放下載測驗通知書

交通部航港局訂於本月15日至16日舉辦今年第四次航海人員測驗，於華夏科技大學(新北市)及正修科技大學(高雄市)兩試區舉行...

她高考上岸3原因想換普考缺…網勸別跟錢過不去：這點可遇不可求

公務員考試有分高考和普考，高考起薪比普考高，不少人會衝著薪水拚高考，不過一名網友高考上岸後，發現工作內容不如預期，要常常犧牲假日，通勤時間又長，讓她開始考慮普考。

國考報名費平均漲25.8%...考選部：業務基金虧損 不漲2027年恐用罄

國民黨立法院黨團今天表示，今年國考報考人數就不足6萬人，政府同時調漲國考報名費，漲幅高達25%至27%之間；要求立即凍漲...

國考漲報名費 考選部：成本增加且業務基金虧損

國家考試報名費預計自民國115年起平均調漲約25.8%，引發外界質疑。考選部說明，為確保國考穩健辦理，大部分國考收費基準...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。