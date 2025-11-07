就是想救人 她一年考上消防警察
做餐飲十年，周子寧卻在即將邁入卅歲大關之際，決定轉換跑道考消防警察，也就是電視劇中的「火神」、「打火英雄」，經過一年準備，今年圓夢考上一般四等消防警察。回首來時路，她想告訴考生，「人生就是這樣，想做就去做」，不要怕轉彎或跌倒，只要堅持下去，一定會有收穫。
身為女性決定當消防員，周子寧的人生轉折有股神祕的力量牽引，原本夢想是開手搖店，卻遇到疫情，一年多便收攤。某天做夢，夢到自己從直升機垂降到山谷裡救人，醒來後宛如醍醐灌頂，立志「我要從事救人的工作」。
周子寧先考緊急救護技術員證照，進入民間急救系統工作近一年，確定自己是真心喜歡「救人」，決定報名補習班考消防警察。
她表示，考科最難的是「火災學」，必須惡補理化知識、明白火怎麼形成，理解和計算起火點與如何撲滅；背誦消防法條也是大難關，祕訣是下載手機版六法全書，將法條複製貼上Google，啟動朗讀功能讓Google逐字照念。
組讀書會和同儕一起念書、一起聊天、一起跑步團練，也是周子寧上榜的關鍵。考前四個月，她和補習班的十七位同學一起組讀書會，結果十八好漢統統都考上。父母的支持也是周子寧重要的精神力量。女性當消防警察需要勇氣，但是周子寧父母只告訴她「想做什麼就去做」。
